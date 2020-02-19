На что можно заменить вклад при снижении ставки Банка России

Банковский вклад, как способ приумножить свои накопления уходит в прошлое. Банки уже не дают привлекательных процентов по депозитам. А как более доходные вклады предлагают клиентам «около инвестиционные» продукты, не всегда поясняя существенные их отличия. Финансисты советуют не смешивать банковские и инвестиционные продукты и для оформления ИИС, брокерских счетов, покупки ценных бумаг и пр. обращаться в брокерские компании.

Важное замечание, о котором говорят все эксперты мира финансов – инвестировать можно только свободные сбережения, когда есть финансовой "подушка безопасности" на случай экстренных ситуаций. Кстати, именно ее и стоит держать на депозите, дабы защитить деньги от инфляции.

Другой не менее важный момент – пользоваться только теми инструментами, которые понятны и прозрачны. Ведь на рынке огромное количество организаций, предлагающих высокие проценты, и среди них важно не натолкнуться на мошенников, акцентирует внимание руководитель сервиса инвестирования и кредитования SimplyFi Дмитрий Шепелев. Крупные брокеры предлагают своим клиентам обучающие программы как платные, так и бесплатные. Получить бесплатно базовые знания об инвестировании сбережений можно на бесплатных курсах, которые проводит Министерство финансов Калининградской области, подробнее о курсах можно узнать здесь.

Гособлигации для консерваторов

Инвестиции в облигации являются наиболее надежным и низкорискованным вложением средств на рынке ценных бумаг. Этот инструмент эксперты рекомендуют тем, кому важна полная сохранность капитала с доходом несколько выше, чем по вкладу в банке. Среди облигаций самыми надежными считаются облигации федерального займа — это ценная бумага, которую выпускает Минфин России. Их надежность обеспечивается самим государством.

Покупая эти ценные бумаги у государства, владелец дает свои деньги взаймы, а взамен получает заранее оговоренный доход. После завершения срока размещения облигаций, вложения возвращаются. Риск потери денег минимальный, так как государство обеспечивают самую высокую защиту денег. Покупая облигацию, инвестор дает деньги в долг не банку, как в случае с депозитом, а напрямую государству в лице Минфина. Причем если в банке, в случае отзыва лицензии, государство гарантирует возврат только 1,4 млн рублей, то в случае с облигациями – ограничений нет.

Облигации находятся в свободной продаже, но физическое лицо не сможет купить ОФЗ напрямую: вся деятельность частных инвесторов на бирже осуществляется через посредников – брокеров. Поэтому первое, что нужно сделать, – выбрать брокерскую компанию и заключить с ней договор. Чтобы не ошибиться с выбором – стоит зайти на сайт Банка России в раздел брокерские компании, где есть список организаций имеющих лицензию ЦБ, выбирать стоит из пятерки лидеров рынка.

Минфин России уже несколько лет дает возможность купить государственные народные облигации (ОФЗ-н) в привычных россиянам банках. ОФЗ-н доступны для покупки любому совершеннолетнему гражданину России с постоянной регистрацией на территории страны. В Калининградской области ценные бумаги можно приобрести в отделениях банков-агентов (ВТБ, Сбербанк, ПСБ и Почта Банк) либо на их сайтах или с помощью мобильных приложений этих кредитных организаций. Как отмечает заместитель министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак: «Мы рассматриваем ОФЗ-н как элемент финансового образования населения, приобщения широкого круга россиян к работе на финансовых рынках».

Корпоративные облигации

Более высокую доходность, а значит и больший риск имеют корпоративные облигации. Основной риск – банкротство эмитента. В этом случае инвестор теряет все свои вложения. Раньше из-за налоговых издержек вложения в них были не очень выгодны. Но сегодня в отношении рублевых корпоративных облигаций, выпущенных с 1 января 2017 года, заплатить налог придется лишь в том случае, если купон превышает ключевую ставку ЦБ на 5 п. п. и более.

Как государственные, так и корпоративные облигации — это достаточно консервативный инструмент, подходящий начинающему инвестору. «Если купить облигации надежного эмитента, да еще с фиксированным купоном, можно спокойно прожить до срока погашения, зная точно, на какой доход ты можешь рассчитывать», - советует независимый финансовый советник Наталья Смирнова.

ПИФы и ЕTF

Для всех, у кого нет времени или желания разбираться в особенностях рынка ценных бумаг, существуют фонды, которые представляют собой готовый портфель. Среди таких фондов выделяют ПИФы (паевые инвестфонды), которыми руководит управляющий и ETF – биржевые фонды.

На деньги участников ПИФов покупаются активы, когда их стоимость растет, увеличивается и цена пая вкладчика и при продаже пайщик получает прибыль. Правда доходность ПИФов «съедает» комиссия за управление.

ETF – это фонды с высокой ликвидностью, их можно быстро купить и продать. Суммы входа невысокие, от тысячи рублей, а комиссия управляющей компании невелика, около 1%. С их помощью, даже при скромных вложениях, можно вложиться в готовый портфель из множества акций или облигаций ведущих компаний.

Счет с привилегиями - ИИС

Для тех, кто привык получать максимум от своих сложений с 2015 года в России существует индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Это особый вид брокерского счета для работы с ценными бумагами. Его можно использовать для покупки ПИФов, акций, облигаций или структурных финансовых продуктов. Один человек имеет право оформить только один инвестиционный счет.

Главный бонус ИИС — возможность получить налоговый вычет, который позволяет платить меньшую сумму налога на доход от инвествложений или вернуть уже уплаченный налог на доходы. Чтобы получить «бонус», ИИС должен существовать минимум три года. Но никто не запрещает открыть ИИС и положить на него деньги только к концу третьего года. На ИИС можно внести только рубли, но конвертировать рубли в валюту непосредственно на счету закон не запрещает.

- За счет налогового вычета ИИС не имеет аналогов с точки зрения соотношения риска и доходности. Думаю, со временем большая часть населения оценит эту возможность. Это будет происходить постепенно – так же как, например, происходила работа с "молчунами" в системе обязательного пенсионного страхования. Изначально они составляли подавляющую часть всех участников пенсионной системы. Но со временем, когда люди стали понимать, что переход в пенсионные фонды и частные управляющие компании дает им больше возможностей с точки зрения доходности, они стали пользоваться этим правом выбора. И сейчас уже порядка двух третей клиентов находятся вне ПФР, - высказал мнение руководитель отдела развития бизнеса, управляющий директор УК "Сбербанк Управление Активами" Василий Илларионов.

Статистика Московской биржи подтверждает слова эксперта. За 2019 год количество открытых ИИС в России увеличилось более чем в два раза. Правда калининградцы не самые активные пользователи ИИС среди россиян. На конец 2019 года лишь 1,17 % жителей региона имели инвестиционные счета, область занимает лишь 46 строчку в рейтинге регионов по количеству открытых ИИС.

О бесплатных курсах

О том с чего начать инвестирование на фондовом рынке, какие инструменты подходят для новичков и как не потерять свои сбережения калининградцы могут узнать на бесплатных курсах по финансовой грамотности, которые организует региональный Минфин. Занятия проходят каждый второй четверг месяца в лекториуме Центра поддержки предпринимательства Калининградской области (ул. Уральская, 18 4 этаж), начало в 18:30. Записаться на курсы и узнать расписание можно здесь

Материал подготовлен в рамках программы Министерства финансов «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области» при содействии Отделения по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Дополнительная информация — по Телефону «горячей линии» по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8-800-555-85-39 или на сайте fingram39.ru.