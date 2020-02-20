2020-02-20T15:44:25+03:00
Звезды

На могиле писателя Сергея Снегова наконец-то навели порядок

Для этого понадобился год и личное обращение к мэру Калининграда
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Могилу писателя привели в порядок после личного вмешательства мэра Калининграда Алексея Силанова.Могилу писателя привели в порядок после личного вмешательства мэра Калининграда Алексея Силанова.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ
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23 февраля 2019 года исполнилось 25 лет, как самый известный калининградский писатель ушел из жизни. Накануне памятной даты «Комсомолка» посетила его могилу на старом кладбище. И оказалось, что там – непорядок. Памятник покосился, сама могила проваливалась и зарастала. Так что, наверное, даже к лучшему, что найти ее можно, лишь точно зная место. Причем чтобы до нее добраться, надо долго петлять либо идти прямо по надгробиям, перелезать через оградки.

О ситуации мы рассказали в газете. Также было написано письмо «наверх». Инициативная группа обратилась с просьбой помочь привести захоронение в порядок. Уже вскоре стало известно, что просьбу якобы решено удовлетворить. Была утверждена и смета работ – скромная, но вроде бы достаточная для того, чтобы могила обрела достойный вид.

Так выглядела могила Сергея Снегова год назад... Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Так выглядела могила Сергея Снегова год назад...Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Но время шло, а на могиле было без перемен. Точнее, перемены были. Памятник кренился все больше. А еще там вдруг завелся какой-то зверек, начав активно рыть норы в могилах Снегова и его супруги… Меж тем 2020-й – особый год для Снегова. 5 августа исполнится 110 лет со дня его рождения. В каком же виде «встретит» юбилей место его упокоения?

27 декабря на радио «КП» в Калининграде пришел мэр Калининграда Алексей Силанов. И его спросили: может, с могилой Снегова нужна помощь общественности? Мэр заверил: в ближайшее время там будет наведен порядок. Причем – силами муниципалитета, помощь общественности не понадобится, подчеркнул он.

...А так она выглядит сейчас. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

...А так она выглядит сейчас.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

И вот дело – сделано. Заметим, в порядок приведена могила не только писателя, но и его жены Галины Ленской. Странно, конечно, что для этого потребовалось обращаться лично к мэру. Тем не менее спасибо ему за неравнодушие. К слову, это уже не первый раз, когда благодаря Алексею Силанову решаются вопросы, ранее почему-то «неразрешимые».

Вероятно, со временем появится и какая-то навигация к могиле, важной для многих. А то ведь бывает и такое. Хочет человек положить цветы на могилу Снегова, да так и уходит с кладбища, не найдя ее…

Ну а 23 февраля – снова день памяти Снегова. Как и год назад, сюда придут те, кто знал писателя, кто любит его книги. Начало в 12 часов, сбор – на площадке у главного входа на старое кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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