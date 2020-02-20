Даешь всеобщую интернетизацию!

Начало этой масштабной программе было положено 3 февраля 2014 года, когда президент РФ подписал ФЗ № 9 «О внесении изменений в Федеральный закон “О связи”». Речь в поправках шла о том, что в населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек необходимо создать точки коллективного доступа в Сеть. Причем предоставление доступа к интернету должно быть на скорости не менее 10 Мбит/с.

В соответствии с госконтрактом в самом западном регионе России этот проект стартовал в 2016-м. Самая первая точка доступа появилась в поселке Талпаки (по такому случаю там даже устроили праздник и видеомост). А к концу года к интернету был подключен уже 31 населенный пункт (24%).

В 2017 году точки доступа появились еще в 33 поселках нашей области. В 2018-м – в 42, в 2019-м – в 21. Итого – 100%, или 127 населенных пунктов, в которых проживает более 60 тысяч человек.

В ходе реализации проекта специалисты «Ростелекома» проложили более 700 километров волоконно-оптических линий связи. Сами же точки доступа – это, как правило, столбы, на которых размещено соответствующее оборудование. Подключиться к Всемирной паутине от этого источника можно с гарантией в радиусе 100 метров. Хотя бывает, что бесплатный Wi-Fi от государства уверенно ловится и в 150 метрах. Как следствие, дома, попадающие в этот радиус, всегда в Сети. И чтобы подключиться к интернету, жильцам не нужно идти с тем же смартфоном к ближайшей точке доступа. Повезло!

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Момент «везения», к слову, периодически вызывал недоумение у граждан. Они считали, что точка доступа обязательно должна быть в центральной части их населенного пункта, чтобы охватить максимум домов. Но порой она появлялась где-то на окраине. Почему же, мол, такое неравенство при установлении цифрового равенства? Как пояснил директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Семенов, при проведении этой программы не было никакой дискриминации. Просто согласно технологической политике компании точки Wi-Fi должны быть расположены на здании «Ростелекома» либо на ближайшей опоре. А такие объекты не всегда находятся в центре.

Каков же эффект от проекта «Устранение цифрового неравенства»? Может, в поселках не особо-то и нуждались в интернете?

– Судя по нашей статистике, в малых населенных пунктах точки Wi-Fi пользуются у жителей спросом, – говорит Алексей Семенов. – Так, в одном лишь прошлом году в поселках число зарегистрированных пользователей увеличилось в четыре раза! Таким образом, мы видим важный социальный эффект этого проекта. Интернет становится доступен на территории всего региона, а не только в городах.

Однако в области есть немало населенных пунктов, в которых живет менее 250 человек. По словам и. о. регионального министра цифровых технологий и связи Евгения Иванова, у программы по устранению цифрового неравенства, вероятно, будет следующий этап. В рамках которого точки коллективного доступа к интернету получат поселки с населением от 100 до 250 человек.

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Куда пришел бесплатный Wi-Fi от государства?

В рамках устранения цифрового неравенства точки коллективного доступа в интернет появились в следующих населенных пунктах Калининградской области:

- Багратионовский городской округ (Надеждино, Березовка, Рябиновка, Невское, Отважное, Побережье, Подгорное, Раздольное, Сосновка, Тишино);

- Гвардейский городской округ (Заречье, Сокольники, Большая Поляна, Гордое, Зорино, Истровка, Красный Яр, Малиновка, Талпаки);

- Гурьевский городской округ (Заречье, Моргуново, Рассвет, Некрасово, Заливное, Прибрежное, Высокое, Заозерье, Зеленополье, Лазовское, Малинники, Матросово, Рыбное, Светлое, Яблоневка, Лесное, Голубево, Новодорожный);

- Гусевский городской округ (Первомайское, Красногорское, Северный, Михайлово, Приозерное);

- Зеленоградский городской округ (Лесной, Поваровка, Куликово, Павлинино, Луговское, Моховое, Рощино, Дорожное, Краснофлотское, Логвино);

- Краснознаменский городской округ (Тимофеево, Хлебниково, Заречное, Садовое, Новоуральск, Правдино);

- Неманский городской округ (Лунино, Акулово, Ветрово, Дубки, Лесное, Мичуринский, Ракитино, Канаш);

- Нестеровский район (Калинино, Луговое, Невское, Покрышкино, Пригородное, Пушкино, Краснолесье);

- Озерский городской округ (Суворовка, Гаврилово, Мальцево, Нилово, Багратионово, Карамышево, Лужки, Ново-Гурьевское, Олехово, Чистополье, Юдино);

- Полесский городской округ (Нахимово, Головкино, Дальнее, Ильичево, Новая Деревня, Февральское);

- Правдинский городской округ (Дружба, Курортное, Севское, Липняки, Ермаково, Каштаново, Мозырь, Подлипово, Новостроево, Поречье, Шевченко);

- Светловский городской округ (Ижевское);

- Славский городской округ (Высокое, Вишневка, Городково, Громово, Красное, Поддубье, Приозерье, Прохладное, Советское, Яснополянка, Мысовка);

- Черняховский городской округ (Заовражное, Краснополянское, Тимофеевка, Веселовка, Володаровка, Каменское, Покровское, Свобода, Щеглы, Гремячье, Калиновка, Липовка, Пеньки);

- Янтарный городской округ (Синявино).