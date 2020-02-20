2020-02-20T15:11:26+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» получил престижную премию «Золотое приложение»

Мобильный банк для предпринимателей «Бизнес-Портал» (3+) от банка «Открытие» признан «Лучшим приложением для бизнеса (b2b)» по версии конкурса «Золотое приложение»
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Победители ежегодной премии «Золотое приложение» определяются по результатам народного голосования и экспертной оценки жюри. Состав жюри каждый раз новый, но в него могут попасть только эксперты, признанные в IT-сфере.

«Бизнес-Портал» является одним из сервисов, доступных предпринимателям через единую учетную запись, — цифровой профиль пользователя. Также в экосистему включены образовательная платформа Open Academy, сервисы бухгалтерии, выставления счетов, мониторинга цен конкурентов, управления рекламой в интернете. Клиентам банка доступно более 50 специальных предложений и промо-кодов от партнеров, например, на рекламу в социальных сетях.

В декабре 2019 года банк «Открытие» занял первое место как самый выгодный банк для ИП по версии аналитического агентства Markswebb. Эксперты выделили виртуальную корпоративную карту банка и лучшие ставки по торговому эквайрингу. Также кредитная организация поддерживает настоящих непринимателей и предлагает кредиты на развитие бизнеса под 9,2% годовых.

ПАО Банк «ФК Открытие»

ИСТОЧНИК KP.RU

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