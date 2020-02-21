Невероятные приключения португальцев в России: пиренейские регбисты чуть не сорвали матч чемпионата Европы в Калининграде

В субботу на стадионе "Калининград" пройдет матч чемпионата Европы по регби между сборными России и Португалии. Наши соперники сейчас находятся выше в рейтинге, фавориты - они, но если завтра проиграют, винить могут в том числе и свою федерацию. Потому что накануне игры пиренейские регбисты попали в серьезный, но при этом забавный переплет.

Российские регбисты находятся в Калининграде уже почти неделю. Каждый день тренируются, в перерывах изучают город и балтийское побережье. В среду капитан сборной Василий Артемьев и "правый столб" Владимир Подрезов побывали в студии радио "Комсомольская правда". Словом, парни полноценно готовятся к матчу.

У португальцев другая история. Они должны были прибыть в Калининград в четверг, однако до города не добрались. Дело в том, что федерация "пиренейских волков", как неофициально называют сборную Португалии, оформила для членов команды бесплатные электронные визы и... купила билеты на самолет до Москвы, а оттуда - до Калининграда. Не сообразив, что бесплатные визы действуют только на территории Калининградской области, а в Москве они не могут находиться даже транзитом.

- С самого раннего утра мы находимся на связи с МИД РФ, консульством России в Португалии и иными диппредставительствами, - сообщил в четверг вечером изданию Rugger.info спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков. - К 9 утра по португальскому времени нашим гостям были предложены различные варианты решения проблемы, в итоге был выбран наиболее оптимальный, на взгляд португальцев - они различными рейсами добираются до Варшавы, а мы, благодаря поддержке правительства и минспорта Калининградской области, встречаем их автобусом и везем через «зеленый коридор» на границе.

Под новостью тут же появились гневные комментарии поклонников регби. Кто-то предлагал засчитать Португалии техническое поражение, кто-то, не вполне знакомый с современными реалиями, и вовсе полез в политику: "Интересно, почему эти визы не действительны для транзитных пассажиров? Они же не покидают таможенную зону в Москве. Или Калининград опять стал Кёнигсбергом и мы еще не знаем?"

Самое интересное, что португальским регбистам уже не в первой добираться до Калининграда. Год назад сборная с Пиренейского полуострова, правда, юниорская, уже была в нашем городе, где в том числе провела игру с Россией. И тогда никаких логистических проблем не возникло: португальцы долетели из Лиссабона до Гданьска, а оттуда уже в Калининград на автобусах. Сейчас спортивные чиновники решили поступить хитрее, и вот результат.

К счастью, матч состоится. Как сообщил "КП" Дмитрий Иванов, пресс-секретарь минспорта Калининградской области, португальцы прибыли в Калининград в пятницу в пять утра. До обеда поспят, потом тренировка, а в субботу - в бой. Гулять по городу некогда.

Напомним, матч Россия - Португалия (0+) пройдет на стадионе "Калининград" в субботу, 22 февраля. Начало игры - 16:00. Билеты можно приобрести здесь: kgd.kassir.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игроки сборной России: «На зарплату одного футболиста можно содержать сотню регбистов»

В субботу, 22 февраля, на стадионе "Калининград" пройдет матч чемпионата Европы по регби-15: сборная России играет против Португалии. Наши ребята уже приехали в Калининград. Их поселили в «Редиссоне», португальцы будут жить в отеле Mercure. За три дня до матча, в свой единственный на этой неделе выходной игроки сборной России по регби Василий Артемьев и Владимир Подрезов пришли в студию радио «Комсомольская правда» и ответили на вопросы журналистов и слушателей (ПОДРОБНЕЕ).

Стенка на стенку: русские "медведи" против пиренейских "волков"

В Калининград приходит большое регби. Настоящее регби - где стенка на стенку сходятся по 15 здоровенных мужиков с каждой стороны (не путать с "облегченным" вариантом, который называется регби-7). Где замены бывают не только из-за травмы, но и "по крови" (это такой термин). Где нет ни капли подлости, симуляций и прочего, чем знаменит, скажем, футбол, где на протяжении восьмидесяти минут - жесткая, но при этом честная борьба. Недаром же говорят, что регби - игра для аристократов (ПОДРОБНЕЕ).