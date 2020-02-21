Крепкий тыл АВТОТОР: За плечами - Афганистан, Карабах и землетрясение

Сегодня в АВТОТОР работают больше 2 000 человек, состоящих на воинском учете, для которых День защитника Отечества - особый праздник. В различных подразделениях компании трудятся 42 призывника, 163 офицера, 25 прапорщиков, 4 адмирала и генерала. Добившись значительных успехов в службе, награжденные орденами и медалями, они смогли занять достойное место в гражданской жизни, стать высококвалифицированными специалистами и командирами производства. Сегодня мы подробнее расскажем о некоторых из них.

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АНАТОЛИЙ ПИМЕНОВ

За плечами генерал-лейтенанта в отставке Анатолия Пименова - больше 40 лет успешной военной карьеры, включая службу в Группе советских войск в Германии, Белоруссии, Прикарпатье, Приволжском военном округе. В начале 90-х Анатолий Иванович принял командование 11-й отдельной гвардейской армией в Калининградской области, был командующим Коллективными миротворческими силами СНГ в Таджикистане. Награжден орденами «За Службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й степеней, «За военные заслуги», более 15 медалей.

Умение ставить самые сложные задачи и добиваться их выполнения высоко оценили в АВТОТОР, где Анатолий Иванович работает на различных руководящих должностях с 2003 года. Сейчас он параллельно занимает пост генерального директора Балтийского православного благотворительного фонда, который был учрежден основателем АВТОТОР Владимиром Щербаковым и его семьей. Фонд участвовал в финансировании строительства Православной гимназии Калининграда и продолжает оказывать ей всемерную поддержку. Генерал Пименов, который, к слову, более 28 лет знаком с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, решает все организационные вопросы.

- Благодаря работе на АВТОТОР десятки и сотни военных в отставке вновь оказались востребованы - отмечает Анатолий Иванович. - Безусловно, мне приятно, что мои профессиональные качества и те связи, которые удалось наладить еще во время моего нахождения в Вооруженных силах, сегодня могут принести пользу автозаводу и не только ему.

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АЛЕКСАНДР ШУБИН

За годы службы в вооруженных силах Александру Шубину приходилось не раз рисковать жизнью. Так было и 7 декабря 1988 года, когда в Армении произошло одно из самых разрушительных землетрясений в новейшей истории. Воинская часть, в которой проходил службу Александр Геннадьевич, располагалась всего в 30 километрах от города Спитак, оказавшегося в эпицентре катастрофы.

- Я хорошо запомнил тот день. На часах было 10.45, когда мы ощутили подземные толчки, и все вокруг бросились бежать кто куда, - вспоминает Александр Шубин.- Потом нас направили в разрушенный Спитак следить за правопорядком и безопасностью, поскольку, к сожалению, были случаи мародерства.

Застал Шубин и начало конфликта в Нагорном Карабахе. В те дни советским офицерам пришлось самим сесть за руль и вывозить азербайджанских женщин, детей и стариков из очага разгоравшегося конфликта.

- Однажды утром они все пришли к нам в военный городок, поскольку опасались за свою жизнь. И мы несколько дней перевозили их на бронетранспортерах и другой военной технике в город Казах на территорию Азербайджана, - рассказывает Александр Геннадьевич. А потом ему пришлось нести дежурство на блок-постах на границе Армении и Азербайджана.

После перевода в нашу область Шубин занимал должность старшего офицера оперативного управления 11-й гвардейской армии, а потом начальника отделения оперативного управления штаба Балтийского флота. В настоящее время он работает начальником отдела по охране труда, пожарной и экологической безопасности в «АВТОТОР Холдинг Менеджмент».

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СЕРГЕЙ РЖАНЫХ

Сергей Валентинович - потомственный военный в третьем поколении. И отец, и дед служили в авиации, поэтому поступление в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков стало для него в юности вполне закономерным шагом. А потом была южная группа войск и Афганистан. Ржаных довелось нести службу на знаменитом аэродроме Кандагар, где он управлял вертолетом Ми-8, за что позже получил орден Красной Звезды.

В 2002 году Ржаных уволился из вооруженных сил и ушел на заслуженный отдых в звании подполковника. Впрочем, отдыхал недолго.

- По сертификату я купил часть немецкого дома в поселке имени Космодемьянского, АВТОТОР оказался буквально в 20 метрах от меня, - рассказывает Сергей Валентинович. - Сначала я устроился на завод в охрану, чтобы оставалось свободное время для рыбалки, огорода, ремонта. А через год меня перетянули на производство, а потом - в отдел технического контроля. Больше всего меня поначалу поразило то, что на предприятии все обращаются друг к другу по именам, а не по фамилиям, как в вооруженных силах. Непривычно было и то, что на руководящих должностях часто работают молодые ребята. Но я всю жизнь помню изречение, которые любил повторять мой дед: «Прежде чем научиться командовать, нужно научиться подчиняться». Я люблю, когда есть четкая структура, и у нас на АВТОТОР все именно так.

Труд Сергея Валентиновича в автомобилестроительной промышленности был высоко отмечен государством. В 2017 году Сергей Ржаных был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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ИГОРЬ ЛЯПИН

В военное училище в Тбилиси Игорь Ляпин поступил сразу после школы.

- Наверное, в нашей семье я стал военным уже в десятом поколении, - полушутя объясняет он.

Служба начиналась в Приморском крае. Потом артиллериста Ляпина направили в Афганистан. Попал в самое пекло - Панджшерское ущелье, кишлак Руха, вокруг которого шли ожесточенные бои с большими потерями. В ноябре 1984-го Игорь Анатольевич был ранен и вскоре его опасная командировка закончилась. Наградой за смертельный риск, проявленное мужество и выполнение воинского долга стал орден Красной Звезды.

В 1996 году Ляпин уволился из армии по сокращению вооруженных сил - на тот момент он служил в дислоцирующейся в нашей области Первой танковой дивизии. В 1997 году Игорь Анатольевич пришел в конструкторский отдел АВТОТОР. На его плечи легла ответственная работа с технической документацией, без которой поставка комплектующих и организация производства была бы просто невозможна.

Сейчас Игорь Ляпин - ведущий инженер-технолог первой категории в Инжиниринговом центре АВТОТОР.

- Когда я устроился на АВТОТОР, то первое, что обрадовало, - два выходных дня в неделю. В армии-то у меня был один выходной зимой, один - летом, - смеется Игорь Анатольевич. - Сегодня у меня много коллег, которые тоже когда-то уволились из вооруженных сил. И я по-прежнему считаю, что самое главное в любой работе - исполнительность и ответственность за порученное дело.

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