Почему калининградцы перестают пользоваться платными парковками

Калининградцы ежедневно вызывают ГИБДД с требованием убрать машины, мешающие проходу или выезду. А самое проблемное место в городе с точки зрения парковки — Сельма. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» рассказал старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калининградской области Дмитрий Пахомкин.

Единственный минус платной парковки – это деньги, которые приходится за неё платить 00:00 00:00

- Основное нарушение — парковка на газоне и тротуаре, а также когда водители не могут выехать со своих парковочных мест из-за других машин. Вы вызываете сотрудника ГИБДД, он выезжает на место и разбирается. Может и эвакуатор вызвать. Если вы кого-то подперли - штраф две тысячи рублей. А если встали на место инвалида — уже пять тысяч. В течение дня бывает несколько звонков.

Спрос падает

Несмотря на штрафы, калининградцы предпочитают оставлять машину где угодно, лишь бы бесплатно. Опрос почти двух тысяч человек в Сообществе автомобилистов в соцсети «Вконтакте» показал, что почти 61% оставляет машину во дворе. 17% - на улице, недалеко от дома. Гараж есть только у 7% опрошенных калининградских водителей, и только 4% готовы заплатить за ночь на парковке или подземном паркинге.

- Сейчас идет снижение спроса, съезжают люди, - говорит директор автостоянки на Сельме Сергей Зарембо. - Вокруг стоянки, под забором бросают свои машины. Хотя во дворе (у меня, например) после семи вечера искать место бесполезно. В некоторых семьях муж или жена паркуются на два места сразу, «занимая» для машины супруга.

Место на стоянке стоит 2 тысячи 400 рублей в месяц на открытой местности и 2 тысячи 700 рублей за крытое место. Если хотите платить за сутки, потратить надо будет 100 рублей. Но главные клиенты платных стоянок — моряки, которые вынуждены оставлять машины на полгода-год. А вот «суточников» в день набирается три-шесть машин.

Есть мнение, что никакой ответственности за автомобиль владельцы стоянки не несут. По словам Сергея Зарембо, нужно понимать, где вы оставили машину: на платной автостоянке и платной парковке. Владельцы парковки действительно просто предоставляют место и ни за что не отвечают. А вот автостоянка несет полную материальную ответственность.

- Конечно, от форс-мажора никто не защищен (если кто-то бросил бутылку или произошло вооруженное ограбление, например). Но если кто-то кого-то притер, то есть камеры по всей территории, мы помогаем людям связаться, они между собой разбираются. Всегда все было мирно, - уверяет Сергей.

Миллион за место

Зачем платить за стоянку, если можно купить парковочное место, как и квартиру? Оказывается, в Калининграде это невыгодно: места в подземных паркингах дешевле арендовать, чем владеть ими.

Так, площадка под машину на подземном паркинге обойдется вам в сумму от 500 тысяч рублей до миллиона. За место на многоярусном паркинге или во дворе, под навесом, застройщики требуют от 250 тысяч до 700 тысяч.

- Я считаю, это действительно дорого, - говорит генеральный директор компании по продаже недвижимости Олег Перевалов. - Такую стоимость нужно коррелировать с арендой. Сдаются паркинги примерно за 5 тысяч в месяц. Получается, если место приобрести, то вложение будет окупаться 17 лет. Значит, стоимость продажи завышена. Понятно, что в доме самое дорогое фундамент, а в нашем регионе уходить в землю застройщику особенно дорого. Но люди зачастую за последние деньги покупают квартиру, берут ипотеку, поэтому паркинги не раскупаются.

Тем не менее, специалисты не советуют держать машину под открытым небом. Управляющий калининградского автосервиса Артем Буряк приводит такие аргументы: если запуск автомобиля происходит в тепле, это благотворно влияет на состояние агрегатов двигателя, они быстрее выходят на рабочую температуру и меньше изнашиваются. А банальный птичий помет может так повредить лак, что придется машину перекрашивать!

- Были случаи, когда мы занимались полировкой стекол, поврежденных скребком, - рассказывает Артем. - Стекло от повреждений может стать матовым. А однажды было много обращений от водителей после града. На некоторых машинах пришлось даже менять крышу.

Если вы страдаете от нарушителей парковки, запомните телефоны отдельного батальона дежурной части по Калининградской области: 552-511 и 552-512.

Полный эфир о том, где можно оставить свою машину на ночь, слушайте ЗДЕСЬ.