2020-02-26T13:37:47+03:00
Общество

Областная прокуратура потребовала обеспечить Милану Семенькову лекарством

Как следует из отчета ведомства, к таким действиям прокуратуру подтолкнули сообщения в СМИ
Надежда Ржевская
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На лечение крохотной Миланы собирают 150 млн рублей.На лечение крохотной Миланы собирают 150 млн рублей.Фото: Александр Подгорчук
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Прокуратура Калининградской области обнародовала результаты проверки обеспечения лекарствами полуторогодовалой Миланы Семеньковой.

- Прокуратурой по информации из средств массовой информации проведена проверка и установлено, что у несовершеннолетней, проживающей на территории Калининградской области, диагностировано заболевание спинально-мышечная атрофия, - говорится в сообщении. - В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» со стороны должностных лиц министерства здравоохранения Калининградской области.

Установлено, что решением врачебной комиссии Института педиатрии несовершеннолетней по жизненным показаниям назначен лекарственный препарат. Законным представителем несовершеннолетней в министерство здравоохранения Калининградской области представлены все необходимые документы. Однако девочка лекарственным препаратом по жизненным показаниям до настоящего времени не обеспечена.

В отчете говорится, что в связи с выявленными нарушениями закона, 17 февраля прокуратурой области в адрес регионального министра здравоохранения внесено представление.

В настоящее время министерством принимаются меры для организации лекарственного обеспечения несовершеннолетней. Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре.

Напомним, 24 февраля правительство Калининградской области распространило информацию о готовности закупить препарат Спинраза для Миланы Семеньковой. Мама девочки - Виктория Кашуба прокомментировала это решение, заявив, что если Спинраза будет предоставлена, они, конечно, воспользуются этой поддерживающей терапией, но сборы (150 миллионов рублей) на лечение препаратом Золгенсма семья продолжает.

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Вчера правительство Калининградской области распространило заявление относительно лечения Миланы Семеньковой. У Миланы – тяжелый диагноз: спинально-мышечная атрофия. Всем миром вот уже два месяца на американский препарат Золгенсма собирается огромная сумма – 150 млн рублей (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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