2020-02-26T18:50:09+03:00
Общество

Билайн за два года удвоил сеть 4G

Билайн в Калининграде продолжает рекордными темпами развивать мобильную сеть передачи данных
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..Фото: предоставлено компанией Билайн
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За последние два года было построено столько же базовых станций 4G, сколько за все остальное время работы компании. В 2018 году Билайн реализовал самый масштабный в своей истории план строительства сети 4G. В 2019 году темп увеличился еще на 30%, и Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G среди российских операторов.

В 2019 году Билайн продолжил развитие сети четвертого поколения в Калининграде, уделив особое внимание местам с высоким спросом на мобильный трафик. Также была продолжена стройка в Калининградской области - в 2019-м новые 4G базовые станции появились в более чем в 35 областных населенных пунктах. В их число вошли: Зорино, Краснознаменск, Заповедное, Домново, Ульяново, Заозерное, Большаково, Неманское, Шувалово, Ясное и другие. На данный момент в Калининграде и области из всех технических площадок Билайн 80% уже оснащено 4G-оборудованием.

Масштабное развитие сети также подготовило инфраструктуру и для обслуживания новых абонентов. Доля клиентов с 4G-смартфонами за 2 года выросла более чем в 1,5 раза, в том числе и за счет обеспечения покрытия 4G на тех территориях, где ранее эта технология отсутствовала. В конце 2019 года площадь покрытия населения сетью 4G выросла на 12% по сравнению с началом года и составляет 86%. Все больше клиентов стало пользоваться скоростным интернетом, и доля сети 4G в общем объеме трафика составляет в конце 2019 года 78%, за два года увеличившись в 2 раза.

Несмотря на постоянно возрастающую нагрузку, средние скорости доступа в мобильный интернет в сети 4G за два года выросли на 33%. Скорость увеличили новые базовые станции и масштабные проекты по модернизации сети и оптимизации использования частотного диапазона. Так, за два года практически завершен рефарминг частот сети LTE 1800 MHz. Сотрудники технической дирекции Билайн увеличили ширину полосы в LTE с 5 MHz до 10 MHz в 56 филиалах компании и завершила работы по рефармингу в 97% филиалов.

Также Билайн заменил 95% базовых станций в России на современное оборудование, которое обеспечивает мгновенный доступ к online-ресурсам, быструю загрузку фотографий и видео и комфортное использование онлайн-игр. Компания завершила модернизацию в 32 филиалах и продолжает работы на 45 территориях.

Стратегия развития сети Билайн синхронизирована с общемировыми трендами. По данным исследования We Are Social и Hootsuite, в 2019 году в более чем половине случаев люди пользуются интернетом со смартфонов. Эта доля постоянно растет, забирая время у компьютеров и ноутбуков. В прошлом году в среднем жители России тратили 2 часа и 26 минут в день на социальные сети, а всего в интернете проводили около 7 часов в день, что больше среднемировых показателей. В ближайшее время мобильный интернет будет основным способом выхода в сеть для большинства пользователей. Билайн предлагает клиентам необходимые скорости, а в будущем и быстрый переход на технологию 5G.

Исследование We Are Social и Hootsuite

ИСТОЧНИК KP.RU

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