На слом: как на Балтийской косе сносят ангары аэродрома «Нойтиф»

Памятником признать отказались

В среду 26 февраля на Балтийской косе начался демонтаж одного из авиационных ангаров. Об этом оперативно сообщил на своей странице в фейсбуке общественный активист из Балтийска Сергей Дустин.

- По информации жителей Балткосы и Валерии Надымовой (директор музея «Старый люнет» - Ред.) начался демонтаж металлических конструкций ангаров аэродрома «Нойтиф», - написал Дустин. - Власти региона, города Балтийска, так и не смогли предложить ни нам, ни собственнику ангаров, приемлемого решения этой проблемы. В результате, Балтийская коса, город Балтийск, Калининградская область и Россия, теряет один из самых уникальных исторических объектов.

Валерия Надымова, уже несколько лет убеждающая калининградских чиновников в необходимости сохранения ангаров, не раз подавала заявки в региональную службу охраны объектов культурного наследия с просьбой признать эти постройки памятниками архитектуры. Однако получала отказы. На одном из заседаний общественного совета службы, состоявшемся в ноябре прошлого года, ее руководитель Евгений Маслов и вовсе заявил, что не видит в ангарах ничего уникального.

- Я не говорил, что мы за снос, - высказал тогда свое мнение Маслов. – Но по поводу ангаров как памятников истории и культуры я отвечать не готов. Давайте дальше тогда пойдем про силосные ямы говорить. Вы можете организовать кружечный сбор на ангары и выкупить их. Собственник-то не прочь. Может, он вообще все это затевает, чтобы поднять цену. Я не знаю.

Ранее калининградские СМИ сообщали, что пять земельных участков на Малой набережной Балтийской косы вместе с ангарами на них были собственностью Минобороны до ноября 2001 года. Далее они были выкуплены и до 2017 года принадлежали компании «Гидрогаваньавиа» (ее единственный учредитель - бывший депутат Госдумы, член партии «Единая Россия» Асанбуба Нюдюрбегов). В апреле 2017 года эти участки были переоформлены на сына учредителя компании — Аслана Нюдюрбегова.

Ангары на Балтийской косе несколько лет назад.Фото: Иван МАРКОВ

Отказ признать ангары объектами культурного наследия Евгений Маслов сформулировал следующим образом:

- После очень длительных консультаций с силовыми структурами нам дали понять, что это стратегический объект, - объяснил Маслов, - а придать охранный статус такой громадной территории на стратегически важном месте невозможно. На объект и его дальнейшее развитие есть свои планы у Министерства обороны.

Тогда же Валерия Надымова поинтересовалась у Маслова, есть ли смысл подавать заявки на отдельные ангары. На это чиновник ответил коротко: «Не знаю».

«Снос – это трагедия!»

Когда начался снос, Надымова обратилась к своим подписчикам и попросила как можно шире и оперативнее распространить видео с демонтажными работами. «Это трагедия», - написала она.

Параллельно с этим студентка 5-го курса МАРХИ Соня Третьякова создала петицию на платформе Change.org, в которой она сообщила, что в качестве темы дипломной работы выбрала создание парка-заповедника на Балтийской косе.

- Своим проектом я надеюсь привлечь внимание общества к единственному в своем роде архитектурному комплексу в России, - пишет Третьякова. - До наших дней сохранились шесть авиационных ангаров и одна взлетно-посадочная полоса. Все остальное находится в руинах. Сейчас туризм на Балтийской косе существует, благодаря уникальному природному заповеднику и руинам аэродрома (многим они напоминает декорации к фильму Тарковского «Сталкер»). Поэтому я прошу помочь не дать разрушить это место! Подписав петицию, вы поможете сохранить исторический памятник!

«Демонтируют только кровлю»

Днем того же 26 февраля глава администрации Балтийска Сергей Мельников сообщил журналистам, что разрешение на снос было подписано правительством Калининградской области. Однако уже вечером зампредседателя правительства Калининградской области Наталья Сибирева заявила, что правительство никаких разрешительных документов не выдавало.

- Я могу предположить, что Сергей Викторович Мельников не совсем корректно описал процедуру, которая предусмотрена у нас градостроительным кодексом о сносе объекта капитального строительства, - заявила она. - Собственник, в нашем случае и во всех остальных, обязан уведомить муниципалитет о своих запланированных мероприятиях в отношении объекта. В нашем случае собственник ангаров это и сделал. Плюс приложил документы.

Пакет документов, по словам Сибиревой, состоит из проекта, разработанного компанией «Промстрой-Проект» на демонтаж несущих металлических конструкций кровли ангара, расположенного по адресу Малая набережная, дом №10А, и технического обоснования, подготовленного экспертной организацией.

Как утверждает Сибирева, это был не снос объекта, а именно «демонтаж кровли». Демонтаж, как добавляет чиновница, был обусловлен аварийным ее состоянием.

- Правительство Калининградской области никаких разрешений и уведомлений на снос объекта не выдает, - заключила она.

Что касается будущего ангаров, то Сибирева что-то по этому поводу сказать затруднилась и посоветовала обратиться к собственнику.

- Нас и муниципалитет собственник не обязан уведомлять, - добавила она.

Так выглядели ангары в прошлом году.Фото: Сергей Дустин

Ветер сносу не помеха

Утром 27 февраля поднялся штормовой ветер, который даже вынудил отменить паромную переправу из Балтийска на косу. Однако демонтажные работы отменять никто не стал. Тогда же выяснилось, что сломать кровлю, не ломая стен ангаров, у рабочих не получилось. Об этом «Комсомолке» рассказал активист Сергей Дустин, прибывший на место.

- Сейчас идет очень быстрая разборка первого ангара, ближайшего к паромной переправе, - рассказал Дустин. – Здание с башней пока не трогают. Рабочие говорят, что у них пока такой задачи нет. Но понятно, что они о планах могут и не знать.

- Судя по вашим фото, разбирают не только кровлю, но и стены. Так?

- Да, кровля упала, стены также пошли разрушаться. Рабочие говорят, что стены они тоже будут сносить, так как она аварийные. Эта конструкция была так устроена, что крыша держала стены и наоборот. Убрали металлическую конструкцию – надо и стены убирать. Ангар будет разрушен полностью, в этом нет никаких сомнений.

Валерия Надымова в свою очередь сообщила, что успела подать новую заявку в службу охраны объектов культурного наследия.

- Она оформлена в новом виде, - уточнила Надымова. - До этого я подавала документы на весь комплекс, а теперь на конкретные ангары. Правда, заявка была подана на все 6 ангаров, включая тот, который уже заканчивают сносить.

В четверг Валерии удалось успеть выступить на Балтийском культурном форуме, который в эти дни проходит в Светлогорске.

- Во время моего выступления на сцене сидели представитель Фонда президентских грантов, и помощница генерального директора этого фонда Эвиза Соколова пообещала помочь нам. Она сказала, что фонд займется этим вопросом, - сказала директор музея.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Аэродром «Нойтиф» был построен немцами в 1939 году для базирования гидросамолетов и самолетов с колесным шасси. К началу войны этот аэродром считался одним из лучших в Германии и лучшим в Восточной Пруссии.

После войны эта военная база досталась СССР в безупречном состоянии. Она использовалась гидроавиацией и истребителями, после чего была реконструирована под противолодочную авиацию.

В 1995 году воинские части гарнизона выведены, аэродром забросили, ангары постепенно начали разбирать на металлолом и кирпич.

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