Под Зеленоградском перестали регистрировать дома в СНТ: дачники уверены, что их выживают

Жители нескольких прибрежных поселков в Калининградской области в панике: с прошлого года Росреестр перестал регистрировать построенные в их товариществах дома. В прямом эфире радио «Комсомольская правда» председатель СНТ «Волна» Елена Карачева рассказала: с 1 марта прошлого года в силу вступил закон, на основании которого многие поселки на побережье попали во вторую санитарную зону курортов.

От садоводов всё скрывают, слушания отменили, надо готовиться отстаивать свои права 00:00 00:00

- Вступили в силу ограничения, и теперь у нас нельзя строить жилые дома, регистрировать их и ставить на учет. Нас лишили права, которое раньше закреплялось законом о ведении садоводства! Идут отказы по регистрации и строительству. При том, что во всем районе отсутствуют системы централизованной канализации, водопровода, которые по закону о санитарных зонах должны быть доведены до территорий. Мы знаем, что никаких программ (ни муниципальных, ни федеральных) по развитию инфраструктуры, проведения сетей, на сегодняшний день не существует. То есть и закон принимается, и ничего не делается! - рассказывает Елена.

Садоводы уверены, что их земли собираются перевести в другую категорию и в будущем застроить высотками. Председатель СНТ «Заостровье» Федор Хрипаченко утверждает, что не может связаться ни с кем из представителей власти после того, как отменили публичные слушания, на которых должны были решать насущные вопросы. Председатель «Союза садоводов и огородников Калининградской области» Вадим Сафронов подтверждает: публичные слушания трижды переносили, а постановлением от 21 февраля 2020 года вообще запретили их проводить.

Вадим Сафронов.Фото: Александр КАТЕРУША

- Для всех, конечно, это был шок, - рассказывает Сафронов. - Первоначально власти хотели внести изменения в правила землепользования и застройки, перевести земли в зону СХ-5 — для ведения садоводства и огородничества. Но многие дома в прибрежных СНТ были зарегистрированы, как своя недвижимость. В итоге в СНТ «Волна» людям, которые по десять лет прожили в своих домах, запрещают регистрироваться! Отдельным гражданам запрещают узаконить земли общего пользования. С одной стороны, садоводы сами виноваты: долго думали (аж до 2019 года), хотя я их неоднократно призывал все узаконить раньше. В итоге: если в садоводческом товариществе можно строить ИЖД, то в огородном некоммерческом нельзя возводить никакие постройки. В таком случае владельцам домов можно будет предъявить претензию. Особенно тем, у кого самострой.

По словам Сафронова, в санаторно-курортную зону попадают около десяти прибрежных сообществ, среди которых «Бриз», «Сосновка», «Прибой», «Волна», «Лагуна». А исполнительная власть уходит от ответов на вопросы.

- Власть знает, что будет, но не говорит народу, - продолжает Сафронов. - Рекомендую всем садоводам просто не выходить с сайтов своих муниципалитетов! Смотреть, что против вас планируют. В свое время экс-губернатор (Николай Цуканов - Ред.) говорил, что в области не будет ни одного СНТ. Как и экс-мэр Александр Ярошук. Пока СНТ существуют, но перспектива на будущее... Города строятся, многоэтажки коммерсантам выгоднее. Если посмотреть генплан - прекрасные высотки должны появляться на месте заброшенных участков. Потому садоводов, которые не смотрят за своими участками, даже защищать не хочется.

Председатель «Союза садоводов и огородников Калининградской области» настоятельно просит всех владельцев дачных участков срочно зарегистрировать свою недвижимость. «Да, придется платить налог, зато в случае ликвидации дома можно будет получить компенсацию», - говорит он.

Про другие нововведения 2020 года для дачников слушайте ЗДЕСЬ.