«Милане что-то мешает дышать, она с трудом может сидеть»

Родители Миланы Семеньковой, за которую переживает не только Калининград, но и вся Россия, отмечают ухудшение состоянии крохи.

- Мы стали обращать внимание на то, что по ночам Милана то ли всхлипывает, то ли прерывисто дышит, беспокойно спит, - поделилась с нами мама девочки Виктория Кашуба. – Ей явно что-то мешает ровно дышать. И сидит она уже не так уверенно, как еще месяц назад. Сейчас, чтобы она смогла сама сидеть какое-то время, приходится обкладывать ее подушками. Иначе – она падает.

На минувшей неделе с семьей Миланы начали активно работать врачи паллиативной помощи благотворительного надомного хосписа «Дом Фрупполо». По словам руководителя благотворительного центра «Верю в чудо» Софии Лагутинской, сейчас главная задача перед специалистами - настроить оборудование под девочку.

- На данный момент наши специалисты обучили маму Миланы Амбу-терапии, дыхательной терапии, и это то, что необходимо выполнять постоянно, - рассказала София Лагутинская.

Специалисты предоставили семье мешок Амбу (приспособление для искусственной вентиляции легких – Ред.), аппарат искусственной вентиляции легких для того, чтобы насыщать организм Миланы кислородом.

– У Миланы взяли ряд анализов, результаты которых должны помочь специалистам настроить аппарат. И мы начнем использовать кислородную маску в ночное время, - рассказала Виктория Кашуба. - В настоящий момент Милана проходит курс терапии, принимает назначенные врачом уколы, таблетки. Кроме этого, я по семь-десять раз в день делаю ей массаж, который также способствует насыщению ее организма кислородом. И обязательно делаем упражнения на мяче. Мы знаем и делаем все, что в наших силах, чтобы специальное питание, поддерживающая терапия и другие попечительские действия мешали усилению отрицательной динамики.

На сегодня удалось собрать 54 миллиона рублей из необходимых 150 миллионов. Средства, напомним, необходимы для лечения препаратом «Золгенсма». Важно получить спасительный укол до того, как Милане исполнится два года. Сейчас ей полтора. Сбор средств продолжается!

По словам Виктории, утро Милана, несмотря ни на что, всегда встречает с улыбкой и желанием дарить близким хорошее настроение:

- У Миланы – отличный характер! Она держится и борется!

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Действительные реквизиты для помощи:

- Сбербанк(для России):

4817 7601 6602 5241 (Кашуба Виктория Викторовна) или по номеру телефона

+7 (921) 106-38-92

- QIWI кошелек: +7 921 106-38-92

- PayPal: semenkova-milana@gmx.de