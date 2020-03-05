Откуда берутся герои, готовые рисковать жизнью ради других: версия биологов

На вопросы о страхе в эфире программы «Говорит Калининград» на радио "Комсомольская правда" ответила сотрудник института живых систем БФУ имени Канта Ирина Шалагинова.

Биолог: Физические упражнения - прекрасный способ, чтобы утилизировать гормоны страха 00:00 00:00

Как вы изучаете страх в Калининграде?

- Сегодня, чтобы проводить опыты, нужно соблюдать многие этические требования, - говорит ученый. - Просто так пугать животных и тем более людей нам никто не разрешит. Кроме того, все исследования финансируются налогоплательщиками, потому с них должна быть какая-то польза. А обществу важно научиться справляться с тревожными расстройствами.

Нейрохимия у многих животных и человека похожа, потому мы изучаем крыс не для того, чтобы помочь крысам. Многое было изучено именно на них, ведь только последние два десятилетия появилась возможность засунуть человека в томограф и посмотреть, как мозг реагирует.

В данный момент мое исследование проводится на крысах, которые живут в Санкт-Петербурге. Дело в том, что в Питере есть линии крыс, которые генетически более возбудимы, чем другие, а мы исследуем, как стресс влияет на разные линии животных. Я курьером на «Победе» летаю в Питер, забираю биологический материал и привожу сюда. Но вообще сейчас во всем мире стараются снизить использование животных, потому мой протокол исследований должна утвердить специальная этическая комиссия, которая решает, давать ли мне крыс или можно это же самое исследовать на более простых организмах — например, червячках.

Страх — врожденное или приобретаемое чувство?

- У человека есть врожденные страхи, но их немного. Громкий звук сто процентов напугает любого взрослого человека, младенца, вашу кошку, подопытных крысят. Это врожденная реакция, она имеет биологический смысл — сохраняет вам жизнь. Любой младенец будет реагировать на надвигающуюся тень. Гусята будут бояться тени, похожей на ястреба, и не будут бояться такой же тени, похожей на маму-гусыню. А потом разворачиваются предустановленные программы, как боязнь пауков и змей. Каждому страху свой возраст. Взрослея, дети боятся чужих людей, подростки — отвержения общества, взрослые — потери работы. Но есть мнение, что за каждым страхом стоит страх смерти.

Мужчины и женщины боятся по-разному?

- Женские половые гормоны делают нас более реактивными, хотя однозначного мнения, чем различается мужской и женский мозг, пока нет. И все, что мы знаем про нейробиологию - это больше про самцов. Ведь чтобы взять в исследование самок крыс, мне нужно отслеживать их цикл, чтобы половые гормоны не влияли на результат моих экспериментов.

Ирина Шалагинова в студии радио "КП".Фото: Светлана БАРОН

Почему некоторые люди не испытывают страха?

- У нас в мозгу есть миндалины в области височной коры, их работа - бурно реагировать на любой значимый раздражитель. Бывает, что после каких-то заболеваний структура миндальной ткани в мозгу нарушается, тогда человек теряет способность чувствовать страх и хуже распознает страх у других людей. Это создает проблемы, ведь биологический смысл страха и тревоги — безопасность.

А откуда берутся герои, готовые рисковать жизнью ради других?

- Есть гипотеза про родственный отбор: что любой живой организм - это просто контейнер для генов, чья задача - оставить как можно больше копий себя. То есть альтруизм — это стремление гена рискнуть одной своей копией ради сохранения большего количества.

А почему мы сами любим себя пугать?

- Аттракционы, сказки, фильмы ужасов - это страх в контролируемых условиях. Страх быстро сменяется на удовольствие от того, что испугались, а неприятность миновала. Но если у нас есть предрасположенность к зависимому поведению, мозг может с нами сыграть злую шутку, требуя все большей стимуляции.

Как бороться со страхом, который мешает жить?

- Самый лучший способ утилизировать гормоны страха - физические упражнения. Ведь страх готовит вас бежать, а куда вы убежите от начальства? Потому все и пошли в спортзал. А вот психотропные препараты ни в коем случае не надо себе прописывать самостоятельно. И алкоголь снижает страх лишь до определенного момента. Использовать его постоянно - делать только хуже.

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