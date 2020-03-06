Калининградки на подиуме: вредят или помогают девочкам конкурсы красоты?

Маленькие калининградки массово идут на подиум. С начала этого года мы узнали минимум о троих: шестилетняя Алена Мирошникова снялась в рекламе детской одежды Gucci коллекции весна-лето 2020, шестиклассница Ульяна позировала для ежегодного календаря итальянского футбольного клуба «Наполи», а девятилетняя Марика Баталина прошлась по подиуму во время London Fashion Week. В программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» решили выяснить, кому детская красота нужнее — девочкам или их родителям?

Денис Баталин (отец девятилетней Марики, которая в середине февраля вышла на лондонский подиум в рамках недели моды) уверяет, что желание стать моделью — целиком инициатива дочери. И подарок ей за хорошие отметки.

- Мы как-то в семье договорились, что она занимается теннисом и английским потому, что так хочется маме с папой, и выбирает себе занятие по душе. Она выбрала моделинг. Я скептически относился к этому, но после трех-четырех месяцев мы с женой обратили внимание, что дочь стала в себе уверенней, раскрепостилась, ей стало легче находить общий язык с незнакомыми людьми, - рассказывает Денис.

По словам отца юной модели, они с женой стараются не допустить у дочери развития «звездной болезни» и убеждают ее, что позировать на фото — работа, а не развлечение. Хотя девочка пока ничего не зарабатывает, а самим родителям приходится немало тратить на поездки.

В калининградском ДК Железнодорожников в апреле пройдет детский конкурс красоты и таланта «Маленькая леди». К участию приглашают девочек в возрасте от четырех до восьми лет, за победу дарят титул и корону. Художественный руководитель Клим Ворошилов уверяет: участие в таком конкурсе (а оно платное) позволяет девочкам раскрепоститься на сцене, а в будущем стать моделями, артистками или певицами.

- Чтобы попасть на конкурс, нужно прислать видеовизитку, рассказав в ней о себе, записав творческое задание. Все наши участницы уже занимаются какой-то «профессиональной» деятельностью - поют, танцуют, рисуют. Жестких параметров по росту и весу у нас нет. Есть, конечно, небольшие ограничительные моменты… На рассмотрение нашего жюри, - говорит Ворошилов.

Но доцент БФУ имени Канта, психолог Инна Карась уверена: мысли о красоте и конкурсах в детские головы вносят мамы с папами и бабушки с дедушками. И поражение — не самое страшное, ведь победа может сделать ребенка самовлюбленным и фиксированным на внешности, что больно ударит по психике во время грядущего пубертата.

- Маленький ребенок психологически не готов понять, почему один красивый, другой некрасивый, и по каким критериям это оценивают, зато может схлопотать нарциссическое расстройство личности. Жалко детей! Сколько было историй после «Голоса», когда у ребенка случался нервный срыв! Взрослый должен объяснять малышу, в чем на самом деле его успех (с учетом возраста). Например: смотри, как сегодня ты красиво нарисовал картину, как смог прочитать хорошо. А когда я сравниваю ребенка с другими или просто говорю ему, что он красивый и лучше всех — то это больная история мамы (папы или бабушки), - считает Инна.

Руководитель конкурса в ДКЖ уверяет, что в слезах от них никто не уходит - все конкурсантки становятся победительницами в разных номинациях. Но признает, что многие родители действительно видят в детях реализацию собственных амбиций. Некоторым мамам приходится объяснять, почему жюри присудило высший балл не их чаду.

Отправлять ли дочь на конкурс красоты — решать вам, а больше информации об этом найдете в эфире программы «Говорит Калининград».