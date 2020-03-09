2020-03-09T15:20:40+03:00
Общество

Как в Калининграде дезинфицируют автобусы для защиты от коронавируса

Обработку салонов теперь проводят каждый день [фото]
Николай Литвинов
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Перед обработкой автобусы тщательно моют.Перед обработкой автобусы тщательно моют.Фото: Александр Подгорчук
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Начиная с этой недели такие процедуры на предприятии «Калининград-ГорТранс» станут обязательными. Как сообщили в мэрии Калининграда, медики обрабатывают салоны всех городских автобусов, троллейбусов и трамваев специальным антибактериальным и антивирусным раствором. Это средство используется в профессиональной уборке, не содержит хлора (а потому и запаха тоже) и после нанесения абсолютно безвредно для человека или животных.

Специальным раствором обрабатываются стекла... Фото: Александр Подгорчук

Специальным раствором обрабатываются стекла...Фото: Александр Подгорчук

- Для вирусов есть определенная таблица где мы смотрим какая концентрация должна быть для определенных препаратов, -объясняет врач-дезинфектолог Галина Артемова. - Сначала выполняется мойка, обезжиривается поверхность и наносится дезинфицирующее средство. Через 60 минут достигается максимальный эффект обеззараживания. Как сообщает портал klops.ru, обработка происходит не только в муниципальном «КалининградГорТрансе». В правительстве собрали всех перевозчиков, и представители Роспотребнадзора рассказали, чем проводить обработку, а теперь следят за её качеством. В некоторых компаниях работу выполняют кондукторы.

... спинки пассажирских кресел... Фото: Александр Подгорчук

... спинки пассажирских кресел...Фото: Александр Подгорчук

Эффективность такой обработки составляет около суток. На всякий случай в городских автобусах сейчас расклеиваются плакаты, напоминающие пассажирам о необходимости мыть после улицы руки, или о том, что в лучше посидеть дома, если вы себя неважно чувствуете.

... поручни и другие поверхности, к которым мы прикасаемся во время поездок. Фото: Александр Подгорчук

... поручни и другие поверхности, к которым мы прикасаемся во время поездок.Фото: Александр Подгорчук

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ИСТОЧНИК KP.RU

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