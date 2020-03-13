Омела в Калининграде: рубить или пощадить?

Администрация Калининграда снова хочет знать мнение горожан, на этот раз по поводу судьбы кустарника-полупаразита, который захватывает кроны наших деревьев. Одни горожане требуют от администрации срезать омелу вместе с пострадавшими ветками, чтобы те не упали на тротуар, другие выступают категорически против вырубки.

В Калининградской области омела была всегда, но не так массово, как сейчас 00:00 00:00

«Нужно ли бороться с омелой методом вырезки пораженных ветвей?» - такой вопрос задали калининградцам в соцсетях. Пока абсолютное большинство горожан голосуют за то, что наросты опасны и с ними надо бороться. В программе «Говорит Калининград» на радио "Комсомольская правда" мы опросили специалистов и получили подробные ответы.

- Омела - это полупаразит. Она имеет зеленый лист и кормит себя за счет углекислого газа, света, воды и минеральных веществ от хозяина - дерева. Вред растению она приносит огромный, проникая корнями в сосуды дерева и забирая оттуда все соки. Где растет омела, ветки дерева сохнут. А распространяют ее птицы: едят ягоды и переносят семечки в клювах, на лапках. Где сядут, там омела прорастет в ствол, - говорит директор Ботанического сада при БФУ имени Канта Татьяна Яковлева.

По словам Яковлевой, омела - растение лекарственное, хоть и ядовитое. В 90-е годы бороться с ней помогали особо предприимчивые калининградцы: они продавали растение на рынках как средство от рака.

А вот теперь омела, как и черемша, никому не нужна, и потому так разрослась.

По словам начальника отдела озеленения городской администрации Дмитрия Петренко, опасность омелы в том, что пораженные ею ветки дерева не просто сохнут, но и падают на землю. После сильного ветра у нас регулярно страдают стоящие под деревьями машины. К счастью, человеческих жертв пока не было.

- Мы не будем гоняться за каждым кустиком омелы, - говорит Петренко. - Но если больше 70-80% веток поражено, это повод внимательно присмотреться к дереву. Последнее время достаточно много таких деревьев в городе. В прошлом году мы тоже вырезали омелу, это помогает года на два-три. Потом она снова начинает отрастать.

Калининградка Лариса Дмитриевна уверена: время для спасения деревьев упущено.

- Когда я сюда приехала в 1947 году, никакой омелы не было! Это был город-сад. Калининград растение захватывает лет 20-25. Сначала были маленькие шишечки, а потом она повсюду распространилась в Центральном районе, - говорит пенсионерка.

Директор ботанического сада возражает: омела всегда была в нашем регионе, как и в остальных странах Европы. Это растение предпочитает теплый климат, на севере его не встретишь. Именно потому последние теплые зимы помогли омеле ощутимо размножиться. Больше всего страдают плодовые деревья (груши, яблони), а также клены и тополя. Очень редко зеленые гнезда встретишь на хвойных, дубах и буках. Кстати, в ботсаду борьба с полупаразитом идет не очень успешно: для обрезки нужна специальная техника, которая не всегда может подъехать по мягкому грунту. К тому же, услуги по обрезке омелы стоят немалых денег.

- Цена обрезки зависит от объема, - рассказал специалист частной компании Александр Бетехтин. - Вызов автовышки стоит от 10 тысяч рублей, а дальше важно, какое дерево, есть ли рядом постройки и так далее. Формирующая-омолаживающая обрезка для маленькой яблони может стоить 500 рублей, а для большой — пять тысяч. Оптом, конечно, выходит дешевле.

По словам Бетехтина, специалистов не вызывают исключительно на уничтожение омелы. Паразита убирают при комплексной обрезке ветвей. Кстати, даже если вы сами заплатите за эти манипуляции, все равно придется получить разрешающий документ в администрации города или садового товарищества. Если же полупаразит иссушил ветки дерева, растущего во дворе жилого дома, обращайтесь с заявлением в управляющую компанию или прямо в мэрию - на сайте через электронную приемную.

Больше про омелу и другие проблемы деревьев — в программе «Говорит Калининград».