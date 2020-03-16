2020-03-16T17:35:58+03:00
Общество

Археологи: Мы потеряли культурный слой Кёнигсберга, строители его просто «выносят»!

Где копают и что интересного находят в недрах Калининграда и области
Светлана БАРОН
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Раскопки на берегу Нижнего озера подарили немало крайне любопытных находок.Раскопки на берегу Нижнего озера подарили немало крайне любопытных находок.Фото: Игорь ОРЕХОВ
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С 17 марта в Калининградской области вводится режим повышенной готовности. До 30 апреля отменяются массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает в помещении 300 человек, на открытом воздухе — 600 человек.

Оказывается, в Кёнигсберге несколько столетий назад не только знали про карантин, но и активно пользовались простейшими методами защиты от него. Город-то объединился только в XVIII веке, внутри осталось несколько ворот, на которых в случае чего устанавливались блокпосты. По словам калининградских археологов Евгения Калашникова и Дмитрия Говердовского, работа гончарной мастерской, которую они раскопали у Нижнего озера, прерывалась на время чумы, скосившей четверть населения Пруссии. Об этом и не только они рассказали в программе "Говорит Калининград" на радио "Комсомольская правда". Самая интересная находка, обнаруженная на раскопках у Нижнего озера — это солнечные часы с датировкой 1599 года и координатами Кёнигсберга.

- Знаете, где хозяин потерял эти часы? В туалете! Мы их показывали в музее в прошлом году. А после выставки нашли вторые! Они уже были потеряны на дне Нижнего пруда, - рассказывает Евгений Калашников.

Археологи сетуют, что с каждым годом в городе все меньше возможности что-то найти: застройщики и власти обходят 73-й федеральный закон об охране объектов культурного наследия (который предусматривает, что строительные работы должны предваряться археологией).

- Мы потеряли культурный слой Кёнигсберга! Теперь при строительстве зданий его просто выносят. Последние годы это происходит чаще и чаще. На Нижнем озере тоже после экспертизы в заключении было написано, что там нет никакой археологии! Мы это оспорили. Спасибо застройщику, что он нас послушал! Нам повезло с заказчиком работ. Они нам особо не мешали, хотя мы затянули по времени, и даже помогали техникой. И мы откопали гончарное производство, которое до этого никто не находил, - говорят сотрудники «Балтспецархеологии».

Археологи сокрушаются, что сейчас на улице Портовой и Ленинском проспекте строительство уже ведется без археологии. Вокруг Кафедрального собора тоже еще никто не работал. Но одна из самых значимых площадок - у Дома Советов, где находится историческое ядро города.

- Сейчас у нас очень много памятников археологии, которые не стоят на учете. Их сотни и даже тысячи! Это и городища, и могильники, - жалуются специалисты.

В прошлом году «Балтспецархеология» работала в полях Зеленоградского района - раскапывали грунтовый могильник II-XI веков. И... пришли к поразительным открытиям, связанным с изменениями климата. Так, в нашей области нашли множество захоронений лошадей (судя по могилам, каждый воин имел коня или нескольких — вплоть до семи). Из этого можно сделать вывод, что местность в нашей области тысячу лет назад была не лесистая, а степная, с сухим климатом. Иначе такое количество лошадей содержать было бы не рентабельно.

Больше о том, как ведутся раскопки в Калининграде, и об уникальных археологических находках слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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