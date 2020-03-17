2020-03-17T14:58:02+03:00
Новости компаний

Группа «Открытие» заработала в 2019 году 52,3 млрд рублей чистой прибыли

Банковская группа «Открытие» опубликовала годовую консолидированную финансовую отчетность за 2019 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
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По итогам года группа получила 52,3 млрд рублей чистой прибыли, что в 1,5 раза превышает результат 2018 года.

Совокупные активы банковской группы «Открытие» по итогам 2019 года увеличились на 48% до 3 263,6 млрд рублей за счет роста кредитного портфеля и присоединения БИНБАНКа 1 января 2019 года. По состоянию на 31 декабря 2019 года доля банковского бизнеса Группы в совокупных активах составила 76%, или 2 480,5 млрд рублей. Доля активов пенсионной деятельности составила 19%, или 619,0 млрд рублей. Доля активов страховой деятельности составила 5%, или 164,1 млрд рублей.

В структуре активов по состоянию на 31 декабря 2019 года существенно увеличилась доля кредитного портфеля, объем которого за вычетом резервов достиг 1 228,5 млрд рублей, или 38% от величины активов Группы (522,8 млрд рублей, или 24%, на конец 2018 года).

Инвестиции в ценные бумаги составили 38% от совокупных активов Группы, или 1 255,4 млрд рублей, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов в размере 600,4 млрд рублей. Ссуды, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям, составили 7% от активов Группы, или 235,0 млрд рублей. Кредитный портфель Группы по итогам 2019 года увеличился на 104%, или на 684,1 млрд рублей, до 1 341,3 млрд рублей.

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 101%, или на 495,6 млрд рублей, до 985,7 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 137%, или на 204,7 млрд рублей, до 354,1 млрд рублей. Доля ипотеки составила 47%, доля потребительского кредитования составила 46% от розничного портфеля Группы по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие»: «2019-й стал первым успешным годом в истории группы «Открытие», годом уверенного роста бизнеса по всем основным направлениям деятельности. Чистая прибыль группы «Открытие» за 2019 год составила 52 млрд рублей, что существенно выше запланированного уровня. Прибыль по итогам 2019 года показали банк и ключевые дочерние компании группы «Открытие». Планы по росту бизнеса выполнены со значительным опережением среднерыночных показателей. Синергетический эффект на уровне группы, кросс-продажи, сокращение издержек в перспективе позволят увеличить объемы доходов группы и повысить операционную эффективность».

ПАО Банк «ФК Открытие»

ИСТОЧНИК KP.RU

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