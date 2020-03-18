Библиотеки Калининграда столкнулись с невероятным наплывом читатателй

О влиянии коронавируса на работу калининградских библиотек «Комсомолке» сообщила руководитель Калининградской централизованной библиотечной системы Елена Александронец.

- Режим работы библиотек пока не изменился, - говорит Александронец. - Библиотеки работают каждый день по своему графику, с которым можно ознакомиться на сайте городской библиотечной системы. Калининградцы могут свободно взять книги из фонда библиотек и воспользоваться электронными услугами.

При этом Елена Михайловна заявила, что культурно-массовые мероприятия и занятия в читательских клубах и объединениях по интересам отменяются.

- В настоящее время библиотекари разрабатывают дистанционные лекции, викторины и даже интерактивные обзоры книг, которые будут размещены в социальных сетях библиотек системы, - добавила Александронец.

Что касается мер профилактики, то, по словам директора, в библиотеках каждые два часа проводятся проветривания и уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств.

- Для обеспечения безопасности здоровья посетителей, пришедших за книгами, уделяется также особое внимание дезинфекции дверных ручек, поручней, выключателей, контактных поверхностей мебели, мест общего пользования. Контролируется и состояние персонала, на рабочие места не допускаются сотрудники с признаками инфекционных заболеваний, - добавила Александронец.

В то же время библиотеки в последние несколько дней столкнулись с наплывом посетителей. Как сообщают их сотрудники, из-за закрытия большей части развлекательных заведений поток увеличился в разы.

Напомним, со среды 18 марта в Калининградской области отменены все массовые мероприятия. Решение было принято на заседании оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, о чем объявила пресс-служба областного правительства.