2020-03-19T14:11:40+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» аккредитовал жилой квартал бизнес-класса Modum

Банк «Открытие» в рамках своих ипотечных программ аккредитовал жилой квартал Modum, который возводит в Приморском районе Санкт-Петербурга группа компаний «Арсенал–недвижимость»
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«Мы давно взаимодействуем с группой компаний «Арсенал–недвижимость», и предлагаем заемщикам банка «Открытие», решившим купить квартиры в жилом квартале Modum, специальные условия со сниженной процентной ставкой и первоначальным взносом от 20%, – отметила Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие». – Уверена, что квартиры бизнес-класса в этом квартале будут пользоваться большим спросом не только у жителей Петербурга, но и покупателей из других регионов нашей страны».

Жилой квартал бизнес-класса Modum расположен в Приморском районе, в непосредственной близости к Юнтоловскому заказнику. В премиальной архитектуре проекта соединилась практичность постконструктивизма и эстетика античности. Дома квартала будут иметь комфортную этажность в 6-12 этажей и до 4-х квартир на лестничной площадке. Резиденты ЖК Modum смогут пользоваться самыми современными и экологичными решениями. В домах предусмотрена четырехступенчатая система очистки воды, бесшумные домофоны, ip-телефония, тёплые полы и деревянные рамы из трехслойного бруса. В подземном паркинге, помимо машиномест, будут находиться и кладовые. Дизайнеры разработали три уникальных стиля для каждого двора. Один будет выполнен в теме леса, второй – поля, третий – луга. Кроме того, в квартале расположится собственный SPA-комплекс с бассейном для жителей Modum.

ПАО Банк «ФК Открытие»

ИСТОЧНИК KP.RU

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