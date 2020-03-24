«Не мог бросить в беде 100 человек!» Калининградец организовал производство многоразовых медицинских масок

Калининградец Павел Поникаровский – владелец сети кинотеатров «Люмен», три из которых есть в нашем регионе: в Гусеве, Советске и Черняховске. Организовать производство многоразовых медицинских масок ему помогла… пандемия коронавируса. Кинотеатры закрылись, ведь проведение массовых мероприятий теперь под запретом. Так без работы осталось множество сотрудников, которые еще недавно отрывали билеты в кино, продавали поп-корн и организовывали сеансы. Ни одного работника Павел не отправил в отпуск и не уволил, а запустил новый проект по изготовлению масок. Теперь бухгалтер, специалист по планированию репертуара, менеджер по закупкам и другие работники кинотеатра шьют маски. Кто-то разработал сайт, кто-то занимается заказами и доставкой.

- Среди наших сотрудников оказались хорошие мастерицы. Сначала они сшили маски для себя и коллег по работе, а теперь готовы шить для всех желающих. Мы переоборудовали свой офис, сделали несколько рабочих мест. Теперь разъехались по квартирам и шьем дома. Сейчас работает 6 швей, завтра будет уже 8, а к концу недели рассчитываю на 20, - рассказывает Павел «Комсомолке».

Он отмечает, что всю эту историю с масками придумал, чтобы больше 100 сотрудников сети кинотеатров могли работать и получать деньги, сидя на карантине.

- То, что мы делаем своими руками, я надеюсь, поможет и вам, и нам пережить этот период. Все доходы от этого социального проекта направляются только на поддержку сотрудников и оплату расходов, минимально необходимых для сохранения кинотеатров и их оборудования. Я не спекулянт и никаких денег с этого не получаю, проект носит исключительно некоммерческий характер. Деньги раздаю всем, кто участвует. Это принципиальная позиция – не зарабатывать деньги, а спасти людей.

Речь идет о многоразовых масках, которые после использования можно обрабатывать кипятком или проглаживать утюгом и снова носить.

Интересно, что проект нашего земляка поддержала федеральная Ассоциация владельцев кинотеатров. Они уже предлагают всем владельцам кинотеатров в стране, которые остались без зрителей и работы, присоединиться к проекту Павла и организовать пошив многоразовых защитных масок в своих городах. Схема такая же – трудятся сотрудники кинотеатров, оставшиеся без работы, покупать могут все желающие.

- Сохраним кинотеатры и поможем бороться с распространением коронавируса! – говорят в Ассоциации.

Кстати, это далеко не первый опыт пошива многоразовых масок в Калининграде. Так, в начале марта одно из городских ателье начало шить разноцветные маски. Упор, правда, делали не столько на защиту от вирусов, сколько на разнообразие тканей и принтов, чтобы было не только безопасно, но и модно.

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