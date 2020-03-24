Как сегодня избежать мисселинга и защитить свой кошелек

В условиях нестабильности на финансовом рынке - колебания курсов валют и влияния коронавируса на производства и различные отрасли бизнеса, многие калининградцы задумываются о том, чтобы вложить свои средства на выгодных условиях. Однако порой спешкой или невнимательностью могут воспользоваться недобросовестные сотрудники банков и под видом одного продукта продать другой (это и называется мисселингом). Иногда клиенты обнаруживают подмену спустя несколько месяцев после заключения договора, когда расторгать соглашение уже поздно.

Получается, продавец намеренно вводит клиента в заблуждение относительно предлагаемого ему продукта, что приводит к некорректной продаже. Это может быть умалчивание о высоких рисках, использование заведомо неверных формулировок или продажа продукта неосведомленным гражданам. В результате оказывается, что продукт или услуга не соответствуют ожиданиям или потребностям клиента.

Банки

Чаще всего мисселинг встречается в банках. При получении кредита клиенту могут навязать дополнительную страховку (хотя она не требуется), открыть «вклад с повышенной доходностью», коем он не является, или предложить карту с невыгодными условиями обслуживания. Широко распространены схемы открытия индивидуального инвестиционного счета и заключение договора инвестиционного страхования жизни вместо открытия депозита.

Зачастую менеджеры намеренно недоговаривают клиенту о ряде условий по продуктам. Например – возможность заменить платные сервисы на бесплатную альтернативу - уведомления в приложении вместо смс-сообщений, возможность снизить проценты по платежам, если придерживаться определённых условий, и т.д.

Магазины

При покупке техники в договор может быть включено так называемое ДСО - дополнительное сервисное обслуживание. По сути, она дублирует гарантию или является ее немного пролонгированной версией. Если она не добавлена в покупку, менджеры могут серьёзно постараться уговорить клиента в необходимости оплаты такой услуги.

Сотовые операторы

Под мисселинг попадает и подключение абонентам услуг, которые они не запрашивали. Схема может быть такой: при запросе баланса клиенту приходит уведомление о бесплатном подключении допуслуг, на которое многие не обращают внимание. А деньги постепенно списываются. К сожалению, в большинстве случаев вернуть средства нельзя. Только отменить навязанные подписки.

Как бороться с мисселингом?

Заключая любой договор, обязательно проверьте все его условия и реквизиты организации - соответствуют ли они названию компании, с представителем которой идёт обсуждение. Не бойтесь задавать дополнительные вопросы. Если возникают сомнения, обратитесь за помощью.

- Иногда то, что прописано в договоре, существенно отличается от обещанного на словах, - говорит советник директора проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности Анна Зеленцова.

Поэтому не стоит подписывать документы, не оценив все условия и риски. Эксперт по финграмотности отмечает, что важно помнить особенность инвестиционных продуктов, которые в отличие от банковских депозитов не гарантируют доходность, и чем выше обещанная доходность, тем выше ваш риск.

Не забудьте уточнить все нюансы расходов на содержание счета/карты/номера абонента.

Если речь идёт о банковском соглашении, проверьте, попадает ли ваш вклад именно в государственную систему страхования. Здесь же стоит уточнить, возможно ли досрочное расторжение договора и какая сумма будет получена в случае разрыва соглашения.

Не забывайте о существовании «периода охлаждения» - промежутка в 14 дней после оформления договора страхования, в течение которого можно отказаться от него и вернуть страховую премию или ее часть.

И еще о коронавирусе

Ситуация с коронавирусом привела к тому, что в интернете активизировались мошенники. Они рассылают письма частным лицам и компаниям от имени ВОЗ (всемирной организации здравоохранения), Роспотребнадзора, минздрава и других профильных ведомств.

«Спам-сообщений и писем на тему коронавируса в мире сейчас действительно много, по разным оценкам, счет может идти на тысячи в день», - подчеркнул руководитель группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константин Игнатьев. Широко обсуждаемая тема стала одним из способов привлечь внимание к вредоносным письмам и предложениям о покупке защитных и дезинфицирующих средств. На деле они чаще всего становятся обманом - под видом одних продуктов клиентам, используя всеобщую обеспокоенность, предлагают совсем другие.

Эксперты призывают удалять из почтового ящика письма, получения которых вы не ждёте, не переходить по ссылкам в подозрительных письмах и быть внимательными при совершении онлайн-покупок, проверяя количество товаров в корзине, их наименования и цену.

Материал подготовлен в рамках программы Министерства финансов «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области». Дополнительная информация - по телефону «горячей линии» по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8-800-555-85-39 или на сайте fingram39.ru.