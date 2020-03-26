АВТОТОР перечислил Калининградской епархии средства на санитарную обработку храмов

В связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции все приходы, подворья и монастыри Русской православной церкви сейчас предпринимают усиленные меры безопасности. Эту ежедневную работу проводят и в Калининградской области, где насчитывается больше 60 храмов. Финансовую помощь в борьбе с опасной инфекцией епархии оказали Балтийский православный благотворительный фонд и компания АВТОТОР. На перечисленные средства уже закуплены антисептические средства и дезинфицирующие растворы для санитарной обработки помещений всех приходов, икон и церковной утвари, предметов личной гигиены. Средствами санитарной обработки и гигиены также обеспечены сотрудники и посетители епархиальных отделов и храмов.

- Выражаю сердечную благодарность Балтийскому православному благотворительному фонду и его руководителю - основателю компании АВТОТОР Владимиру Ивановичу Щербакову за внимание к нуждам церкви, - отметил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. - Благодаря этой поддержке храмы и прихожане будут защищены от возможной опасности. Также выражаю благодарность за оказанную помощь Православной гимназии, где была полностью проведена дезинфекция помещений, мебели и учебных пособий. Многая и благая лета Владимиру Ивановичу!