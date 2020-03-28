Экстренный брифинг Алиханова по ситуации с коронавирусом в Калининграде: «Реальная ситуация в несколько раз хуже, чем мы пока видим»

В субботу на экстренном брифинге у правительства области губернатор Антон Алиханов объявил, что региональные власти готовы встретить коронавирус, пришедший в Калининградскую область. Однако, по словам главы региона, жители сами могут сделать так, чтобы инфекция не распространялась молниеносно. Для этого нужно всего лишь оставаться дома. Кроме этого, Антон Алиханов сделал еще несколько важных заявлений.

О НОВЫХ ЗАРАЗИВШИХСЯ

- У нас 11 подтвержденных случаев и еще 4 человека сейчас у нас под подозрением. Скорее всего, они подтвердятся. Это те, которые подтверждены нашими тестами, и мы сейчас ждем подтверждения «Вектора» (лаборатории в Новосибирске - Ред.) или из Москвы, потому что у нас появилась возможность отправлять анализы не в Новосибирск, а в Москву, и это ускорит процесс.

О ВСПЫШКЕ ИНФЕКЦИИ

- Я считаю, что вспышка уже здесь. Мы ее уже наблюдаем. Я считаю, что реальная ситуация в несколько раз хуже, чем то, что мы пока видим. Считаю, что всем нам в целях защиты своего здоровья нужно максимально самоизолироваться и сидеть дома. Тех сотрудников правительства, которые были в группе риска, мы уже отправили по домам. Это люди старшего поколения. А кто может работать на удаленке, того мы отправили на удаленку.

ОБ ЭКСТРЕННЫХ МЕРАХ

- Основной тезис простой: мы, конечно, готовы ко всему, к любому развитию ситуации и к любому сценарию, но, собственно, этот сценарий будет зависеть от того, как себя будут вести наши сограждане: жители Калининградской области или те, кто сюда приехал по работе или отдохнуть. Мы организовали в "Храброво" систему, благодаря которой мы за день до прилета получаем информацию относительно того, кто к нам приезжает, и кто из этих людей был за рубежом. Не важно, жители Калининградской области это или нет. Мы знаем это заранее, и эти люди расписываются у нас о том, что они будут находиться либо в обсерваторе, либо на домашнем содержании. Мы берем у них все анкетные данные, адреса, телефоны и так далее. Все борта, которые к нам прилетают, контролируются.

Закрытые аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха в Калининграде.Фото: Иван МАРКОВ

О ЗАРАЗНОМ ГОСТЕ ИЗ МОСКВЫ

- У нас, к сожалению, есть случай, когда подтвержденный заболевший из Москвы приезжал сюда отмечать свой день рождения. И, собственно, говоря, четыре человека, по которым мы сейчас ждем подтверждения, - это участники его дня рождения. Там было несколько десятков человек. И четыре из них у нас под подозрением. Все остальные тоже проверены, но у этих уже остро-респираторные заболевания, и они уже находятся в инфекционке. Всего в инфекционке у нас сейчас 73 человека: 23 в обсерваторе, тяжелых нет, но состояние некоторых у нас вызывает опасения. В частности, это люди, которые заразились от этого нашего московского гостя. Они все местные.

- Видимо, это непростой был человек?

- Да, в этом дне рождения участвовал один из бывших глав одного из приморских муниципалитетов. У него тоже пневмония, но коронавирус не подтвержден.

О ВЫЕХАВШИХ ЗА ГРАНИЦУ

- Хочу еще раз обратить внимание на то, что ситуация достаточно серьезная. Мы -третий регион в стране по абсолютному числу людей, выехавших за рубеж и вернувшихся в последние две недели. Если брать всех людей, у которых паспорта выданы в Калининградской области, то это больше 55 тысяч человек. Это 5 с лишним процентов населения региона, и они в последние две недели посещали иностранные государства.

О 400 ТЕСТАХ В СУТКИ

- У нас 120 тестов в день делает развернутая новая лаборатория министерства здравоохранения. На следующей неделе мы будем еще наращивать эти возможности и откроем еще одну лабораторию. 300 анализов в день делает лаборатория Роспотребнадзора. То есть, больше 400 анализов по состоянию на сегодня мы делаем. Это пока достаточный объем с учетом того, что у нас около 1600 человек находятся на домашнем наблюдении. Пока этих мощностей достаточно. Будем разворачивать их и дальше. С точки зрения обеспеченности лекарствами: у нас сейчас лекарств более, чем достаточно. По мере необходимости они будут поставляться в регион и дальше. Сейчас их у нас с запасом на несколько месяцев. Это серьезный запас - на полгода вперед и дальше.

О ПАЦИЕНТАХ С ПНЕВМОНИЕЙ

- Они все у нас проверяются на коронавирус. На этот вопрос у нас обычно уходит примерно сутки. Мы берем анализ, получаем его предварительно здесь у нас. И если есть условное подтверждение (официально подтверждает сегодня либо Москва, либо Новосибирск), они сразу перемещаются в инфекционку. Соответственно, все контакты контролируются. Мы исходим из того, что все врачи, которые работают в отделениях, где размещаются люди с воспалением легких, работают в режиме контакта с коронавирусом. Они обеспечены всеми средствами защиты, которые нужны.

ОБ АППАРАТАХ ИВЛ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОЙКАХ

- Мы дополнительно развернули койки. У нас сейчас 200 коек в инфекционке, больше 100 в Больнице скорой медицинской помощи и еще 130 БСМП готово разворачивать по мере наращивания эпидситуации. ЦГКБ у нас тоже в резерве.

Аппараты ИВЛ все готовы. Их около 200 у нас, чуть меньше. Но у нас достаточное количество других аппаратов. И если нам будет нужно, то мы будем разворачивать их и дальше. Скажем так, мы обеспечены гораздо лучше, чем Ломбардия по количеству ИВЛ на начало вспышки. Это не смешно. Чтобы все понимали, у нас есть один из заводов, который сейчас строится. Из Италии должен был приехать грузовик с оборудованием. Грузовик не приехал, потому что сейчас он возит трупы в Бергамо. Если кто-то считает, что мы можем все еще смеяться… Я несколько недель назад всех предупредил, что мы дохихикаемся с таким отношением. Я очень надеюсь, что у нас хватит сознательности над этой ситуацией не хихикать. Это сложно сидеть дома и ничего не делать, отказаться от прогулок по улице, но это надо сделать.

В парк Беккера в Янтарном тоже не пускают.Фото: Алексей Заливатский

О ПОЕХАВШИХ НА МОРЕ

- Я проводил сегодня с утра оперативный штаб. Все главы администраций были подключены в режиме видео-конференции, и мы получали сразу картинку с променадов. С половины первого до трех часов дня мы совещались и смотрели картинку. В Зеленоградске и Янтарном людей в разы меньше, в Пионерском тоже, а по Светлогорску глава доложил, что там меньше, чем обычно, хотя, достаточно много людей. Что касается людей, которые выходят гулять на променад, могу сказать, что на свежем воздухе вариантов заразиться гораздо меньше, чем в закрытом помещении. Поэтому какой-то катастрофической ситуации я тут не вижу.

О РЕЖИМЕ ЧС

- Мы можем хоть завтра объявить чрезвычайную ситуацию. Закрыть аэропорт «Храброво» и ввести комендантский час. Это предусмотрено даже тем режимом "предЧС", который сейчас действует на территории региона. Даже введение ЧС не нужно для того, чтобы эти меры обеспечить. Но мы исходим из того, что текущая эпидситуация этого не требует. Тем не менее, мы настаиваем на том, чтобы люди сидели дома и выходили только в случае необходимости. Мы не перекрывали движение личного транспорта просто исходя из того, что достаточно большое количество жителей города и ближайших пригородов Калининграда имеют недвижимость в приморских городах. И они могут выехать туда, чтобы самоизолироваться там. Ограничивать передвижение в текущей ситуации между городами региона считаю нецелесообразным.

О КОММЕРЧЕСКИХ ГРУЗАХ

- Никаких ограничений не будет. Тот документ, по которому полностью закрываются границы, не касается движения грузов. Грузы никоим образом не будут затронуты и какой-то экономической блокады не будет. Мы еще в самом начале ситуации собирали торговые сети и разговаривали, смотрели, какие у них запасы продовольственных товаров и советовали торговому лому «Семья» нарастить запасы и сделать плюс две недели. Они это сделали. В «Виктории» и так сейчас высокие запасы. Единственное, что они изменили – это скорость выкладки.

О ФЕЙКАХ

- Очень много фейков, и я не хочу обижать наших коллег, которые ведут паблики. Мы с ними тоже общаемся и просим непроверенную информацию не размещать. Тем не менее, где-то они идут нам навстречу, а где-то нет. Мы специально провели переговоры с сетями, которые распространяют печатные СМИ, чтобы они продолжали работать, чтобы у нас был надежный информационный канал. Это касается и электронных и ТВ-СМИ. Я очень прошу ответственно подходить и высказывать взвешенные мнения.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ КАРАНТИН

- Нет никаких гарантий, что карантин закончится 5 апреля. Я исхожу из того, что ситуация в нашем конкретном регионе с учетом поведения отдельных несознательных граждан не будет безоблачной. Я прогнозировал две с половиной недели назад, что у нас будет несколько десятков заболевших. К счастью, этого не случилось, но я думаю, что это наша недоработка просто, это невыявление. У кого-то заболевание протекает бессимптомно, и люди не попадают в поле нашего зрения. Единственное, на что мы надеемся, что эти люди самоизолируются. Мы не сможем вводить поголовного анализа. Но с учетом тех ограничений, которые мы наложили, этого и не нужно делать. Достаточно тех мер, которые принимаются, чтобы держать под контролем группу риска.

ПРО ХРАМЫ

- В храмах немного людей, и мы контролируем эту ситуацию. В самом большом Кафедральном соборе на площади Победы сегодня было примерно 60 человек.

О РАБОТЕ КАФЕ

- Людей внутрь я бы не пускал. На их месте организовал бы прием заказов на улице, пока погода позволяет. А дальше – работайте на вынос, пожалуйста.

О ПОТЕРЯХ БИЗНЕСА

- Этот год будет не легче кризисов 2008 и 2009 годов. Мы исходим из того, что сокращения в базовом варианте могут составить порядка 10%. Мы уже провели первый этап по сокращению бюджета. На прошлой неделе предложения в думу готовили. Но с учетом визита в Москву и консультаций там со всеми министрами экономического блока мы исходим из того, что нам нужно провести дополнительные стресс-тесты. Мы пообщались с Владимиром Ефимовым, замом мэра Москвы, посмотрели на их подходы и прогнозирование сценариев развития ситуации. Будем готовиться. Возможно, будем занимать, если это будет нужно. Наша задача спасти предпринимателей, спасти людей и дать им возможность пережить эти нелегкие времена. Мы надеемся, что ответственное поведение всех нас сделает период карантинных ограничений намного меньше.

О ПРЕДПРИЯТИЯХ - НАРУШИТЕЛЯХ КАРАНТИНА

- Несомненно есть Кодекс об административных правонарушениях. Ответственность, я думаю, будет усилена на следующей неделе. Сейчас это максимум 20 тысяч рублей. Будем штрафовать. Я еще раз повторю: тот, кто относится к этому легкомысленно, лежит сейчас в инфекционке с воспалением легких и перспективой умереть.

О ПРОГРАММЕ «ВОСТОК»

- У нас прошла первая волна отбора, а еще будет вторая. Все эти 300 миллионов мы направим на кредитование уже существующего бизнеса. Под 0,1 процента. Это касается бизнеса, наиболее пострадавшего сейчас. 180 миллионов Фонда развития промышленности также сейчас будут направлены на эти цели. 20 миллионов рублей Фонда микрозаймов также будут направлены на эти цели. Федеральное правительство дополнительно выделяет несколько миллиардов рублей в целом на страну на капитализацию Фонда микрозаймов. Мы получим тоже несколько десятков миллионов рублей дополнительно и будем направлять их на эти проблемы. Те суммы, которые я назвал, – это около полумиллиарда рублей. И мы их раскассируем уже на следующей неделе.

О ПОСТРАДАВШЕМ БИЗНЕСЕ

- Есть бизнес, который сейчас, по сути, можно закрыть. О чем я говорю: туроператоры. Многие из них не хотят и не могут в текущей ситуации перестроиться. У них нет работы по сути. У них нет больших расходов, кроме заработных плат. Я считаю, что мы могли бы помогать такого рода бизнесу, просто забирая людей к себе в Фонд социального страхования, на пособия по безработице и на оперативный поиск другой работы. Может быть, она не сильно высокооплачиваемая, не сильно по душе и нраву, но это та работа, которая позволяет сейчас работать и зарабатывать, иметь средства существования. А когда пройдет волна кризиса, и этот бизнес откроется заново, эти люди никуда не денутся. Кризис не в Калининграде, он везде - в мире.

А второе направление – это виды бизнеса, которые могли бы сейчас поработать на склад. Наши мебельщики, к примеру. У них есть запасы, которые они бы могли наращивать. Есть ателье, которые могли бы закрыться, оставить сотрудников для обеспечения консервации, а мы бы забрали людей в экономику. Просто давать деньги на зарплату тем людям, которые ничего не делают, с экономической точки зрения не очень правильно. Мы могли бы их забрать, чтобы они что-то делали. Давать зарплату как своеобразное пособие по безработице – я в этом смысла особого не вижу.

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