Калининградка, просидевшая месяц на карантине в Милане: «Итальянцы больше не поют на балконах»

Просидев на самоизоляции чуть больше недели, калининградцы не выдержали и в минувшие выходные, как только пригрело солнце, высыпали на улицу. В будни многие из них еще носили медицинские или сшитые тряпочные маски, а в воскресенье уже половина этих людей расслабилась и забыла о мерах предосторожности. Тем временем, на севере Италии на карантине по домам сидят уже больше месяца, и там далеко не так безоблачно, как на видеороликах с «поющими балконами».

Что происходит в охваченном эпидемией Милане, «Комсомолке» рассказала калининградка Юлия Абрамова, несколько лет назад переехавшая в главный город Ломбардии и всего севера Италии.

«МЫ ЗАСЫПАЕМ И ПРОСЫПАЕМСЯ ПОД ВОЙ СИРЕН»

- Вы с какого дня на карантине сидите? И Милан, и конкретно ваша семья.

- Официально жесткие карантинные меры в Италии введены с 10 марта, - отвечает Юлия. - Именно тогда закрылись все кафе, рестораны, развлекательные центры. Продовольственные и непродовольственные магазины должны были обеспечить безопасное расстояние между покупателями. Однако в последующие три дня были закрыты и все непродовольственные магазины. В первую неделю не было строжайших карантинных мер, то есть можно было выходить за продуктами двоим членам семьи, выгуливать собаку в парке, заходить в супермаркет без маски. Однако на следующей неделе все изменилось.

- Что именно? Выросла смертность?

- Закрылись парки, урезали расстояния для бегунов, а потом и вообще запретили бегать, в супермаркет сейчас можно выходить один раз в неделю, одному члену семьи... Смертность резко возросла на второй неделе карантина. В Милан была введена армия для оказания помощи полиции. Мы засыпали и просыпались под вой сирен «Скорой помощи».

Очередь в небольшой маркет. Обратите внимание на дистанцию между покупателями.

У СЕВЕРА ДЕНЬГИ ПОКА ЕСТЬ

- Сейчас многие калининградцы ломают голову, как они без денег будут жить до конца апреля. В Италии с этим проще? У людей есть накопления?

- Италия - страна контрастов. Не только в социальном, но и в региональном плане. Есть исконно богатые регионы: Венето, Ломбардия, отчасти Трентино. Но и есть юг: Калабрия, Пулья, где доходы намного ниже, чем на Севере, и ситуация там становится просто критичной.

- А как объясняется тот факт, что в Ломбардии смертность намного выше, чем на юге?

- Ломбардия стала эпицентром эпидемии. Вирус стал расширять зону действия именно здесь.

- То есть, остальные регионы просто на очереди?

- Это интересный момент, я не вирусолог, не могу спрогнозировать точную модель. Но было очень важное событие, которое произошло 7 марта и способствовало распространению вируса по всей стране. В национальной газете «La Repubblica» во второй половине дня 7 марта был опубликован черновой проект закрытия Ломбардии. Из-за этого все работающие в Милане стали штурмовать последние поезда на юг, чтобы уехать к своим семьям, родственникам. Понятно, что Милан - интернациональный и интеррегиональный город. Произошел коллапс. Люди ехали в набитых поездах. И, естественно, это не содействовало сдерживанию эпидемии. Потом из газет мы узнавали, что кто-то привез COVID-19 своему дедушке, дедушка умер.

НА БАЛКОНАХ УЖЕ НЕ ПОЮТ

- Расскажи, как менялось настроение итальянцев за минувший месяц. Все смотрели видеоролики о «поющих балконах». Так и было?

- О, это интересная тема! Да, Милан более сдержанный город, но и в первую неделю, ровно в 18 часов, все собирались на своих балконах, пели, делали зарядку. Включали музыку. Аплодировали врачам. На десятый день, когда стало понятно, что все закончится нескоро, настроения изменились. Однако иногда я открываю окно и беседую с соседями о пустяках. Да и просто для того, чтобы увидеть, что они живы и здоровы.

- С соседями все в порядке? Кто-то из знакомых, коллег (твоих или мужа) пострадал?

- С соседями - да! В ближайшем круге пока нет. Но вот у знакомых наших друзей - уже да. Что касается настроения, то оно, конечно, очень меняется, это тяжелое время. Но появились и такие маленькие радости. Например, видеть любимых кассиров в супермаркете или продавца из рыбного отдела. Все знают своих покупателей.

- Есть множество историй о том, как семьи ругаются во время самоизоляции. Кто-то натурально с ума сходит. Чем вы занимаетесь целыми днями, если не выходите на улицу?

- Как мы живем? Первые пять дней очень тяжело, все превращается в один бесконечный день. Потом привыкаешь. Я не сторонник эффективности карантина, оптимизации и бешеных тренировок. Для меня, это часть невроза. Тяжело, конечно. Мы занимаемся своей работой. У меня маленькая домашняя студия, я продаю постеры и фотографии с ингредиентами и рецептами. Раньше это было скорее хобби, небольшой подработкой. Но сейчас занимаюсь этим. Конечно, огромная проблема - доставка красивых овощей, ведь раньше работали замечательные фермерские маркеты. Теперь стараюсь делать что-то простое, доступными средствами. Мой муж в институте европейского дизайна IED перешел на онлайн-лекции и дистанционную работу. Что оказалось сложнее и затратнее по времени, чем можно было представить. Личный совет на домашнем карантине - при возможности, делить пространство. Мы так и сделали, разделив наши две комнаты в рабочее время.

- Не ругаетесь?

- Нет, у нас отношения никогда не были натянутыми. Они нам достались очень непросто (хотя бы потому, что мне пришлось выучить итальянский язык), - смеется Юлия. - И мы ими дорожим. Но вот на пятый день с нами стали случаться странные вещи. Можно порезать руку, разбить что-то, хотя, вроде бы, никуда и не спешишь. Я бы сказала, делаем глупые ошибки. Наверное, мозг подстраивался к ситуации.

Средства гигиены на входе в супермаркет.

БОРЩ ДЛЯ РУССКИХ МЕДИКОВ

- Что у вас говорят о Бергамо? У нас губернатор упоминал про грузовик оттуда, который должен был привезти оборудование в Калининградскую область, а теперь занимается перевозкой трупов.

- В Бергамо ситуация улучшается! Но и потому, что Альпийская армия разбила свой полевой госпиталь на 140 мест. Я знаю только про колонну итальянской армии, которая помогала в этом. Ситуация была критической, потому что больным не хватало мест. Знаю, что русские военные помогают в дезинфекции.

- А что говорят итальянцы про помощь из России вообще? Тут говорили, что некоторые итальянские СМИ писали, что помощь из России не нужна.

- По поводу русской делегации - это, наверное, не мой вопрос, я не видела никаких подобных высказываний на счет помощи, только благодарность. Но единственная газета, «La Stampa», выпустила очень критическую статью. «La Stampa» - левая газета, это надо понимать. Я не видела больших обсуждений с итальянской стороны, людям действительно не до этого... Но существует множество мнений в русском сообществе. Сегодня, например, мне попалась фотография с борщом, приготовленным для русских медиков. Там обращение, написанное по-русски: «Извини, это первый раз». Мило, конечно.

- Есть сообщения о том, что усиливается критика итальянцами Евросоюза.

- Даже на официальном уровне. Здесь я ответить могу однозначно. Испания, Италия, Франция 10 дней назад высказали недовольство антикризисными мерами на очередном заседании ЕС. Они их не приняли. Я думаю, что это важное событие.

«НАШИ ДОХОДЫ РУХНУЛИ»

- У нас, когда ввели новые ограничения, первым пострадал малый бизнес. А какие меры поддержки оказывает итальянское правительство предпринимателям?

- Это очень больной вопрос. Могу сказать за малый бизнес и владельцев partita IVA (ЧП на русском). За март положено 600 евро, если твой годовой доход не превышал 50 000 евро. Плюс небольшая надбавка +100 евро, если докажешь, что в этот месяц был убыток. Но вчера, когда открылась подача заявлений, официальный сайт ведомства рухнул в первые же 5 минут. Что касается крупного бизнеса, то ему также положены дотации, но это больная и спорная тема, вокруг которой бушуют невероятные страсти. Особенно со стороны государства, профсоюзов и независимых экспертов.

- Можешь сказать, как сильно упали ваши семейные доходы?

- Я думаю, что они не упали, а рухнули. На 50 процентов точно. Это только в первый месяц. Кроме того, мы оплатили все расходы по коммунальным платежам. За февраль они не отменились, телефон, интернет, кредит… Все работает. У нас еще говорят, что апрель будет явно хуже марта, хотя в марте уже многих отправили в бессрочные неоплачиваемые отпуска или просто сократили. В общем, будущее очень туманно.

- То есть, правительство не сдержало обещания временно отменить налоги и арендные платежи?

- За февраль все пришло! Лалала! Посмотрим, что в апреле. Все понимают, что закрыть всю страну на три месяца - это экономическая катастрофа.

ПОСТРАДАЛИ ДАЖЕ ФЕРМЕРЫ

- Итальянское правительство какие прогнозы делает? Что думает делать с карантином?

- Это самое болезненное место. Идут огромные дебаты. Поэтому сейчас обсуждается фаза медленного открытия страны на май, которая пройдет в три этапа.

- Откроют границы? Или это касается «домашнего ареста»?

- Я про возвращение к нормальной жизни. Увы, про открытие границы, пока мечтать не приходится. Ходят слухи, что они будут закрыты долго.

- Но сельское хозяйство-то еще работает? Что дорожает, что дешевеет? Много ли привозной продукции?

- Сельское хозяйство работает, но фермеры столкнулись с огромными трудностями уже сейчас. Во-первых, сезон посадок, нет рабочей силы. Во-вторых, неликвидность продукции, ведь закрылись все рестораны, нет туристов. Огромные проблемы в молочной отрасли. Я не видела пока подорожания продукции, мне показалось, что цены на овощи в супермаркете, например, даже упали. Продукция соседних государств в магазинах тоже есть. Например, килограмм свежих испанских мидий, как стоил 2.99 евро, так и стоит. Но есть трудности с прохождением региональных границ: там приходится стоять в очередях для санитарного контроля водителей.

- А на непродовольственные товары? Или все закрыто?

- Да, все закрыто, в супермаркетах разрешили продавать некоторые канцелярские товары, а также нитки, иголки. Вот еще очень важная проблема, о которой обязательно надо сказать калининградцам: пожалуйста, носите маски и перчатки на улице. Нам в начале эпидемии говорили, мол, они для врачей, для людей в госпитале. Но делегация врачей из Уханя, которая две недели назад прибыла в Италию, изумилась, почему люди без масок. Это реально сокращает количество заражений. Если человек заражен, и идет в маске в магазин, у него снижается риск передачи инфекции другим. Сейчас крупные супермаркеты не пускают уже без маски.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Калининградка – из зараженного коронавирусом Милана: Жили в одном городе, проснулись в другом

В понедельник в Италии от коронавируса скончались три человека. В итоге, число погибших от стремительно распространяющейся теперь уже по Европе эпидемии в этой стране возросло до шести.

Бывший заместитель руководителя Калининградского музея изобразительных искусств Юлия Абрамова, перебравшаяся четыре года назад в Милан к своему мужу композитору Пайне Квадрелли, написала утром 23 февраля на своей странице в фейсбуке короткий пост:

"В 10 городах (60 км от Милана) вводят ЧП и закрывают въезд и выезд" (ПОДРОБНЕЕ).