«Вынуждена просиживать дома по абсурдному обвинению»:Обвиняемая в убийстве младенца Элина Сушкевич просит генпрокурора вернуть ее на работу

Обвиняемая в убийстве новорожденного врач-неонатолог Калининградского регионального перинатального центра Элина Сушкевич на своей странице в «Фейсбуке» опубликовала обращение к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

- В период колоссальной нагрузки на здравоохранение, когда мои коллеги трудятся день и ночь, испытывают неимоверные трудности, чтобы отвоевать здоровье и жизнь пациентов у коварного вируса, я - квалифицированный, трудоспособный и здоровый специалист, анестезиолог-реаниматолог вынуждена просиживать дома по абсурдному обвинению, которое до сих пор не доказано. Я расцениваю свое положение как тунеядство, с которым боролось государство не одно десятилетие, - написала Элина Сушкевич.

Врач отметила, что ее специализация имеет особую важность в структуре оказания медицинской помощи населению, в том числе новорожденным детям, а дефицит кадров особенно ощущается в период подъема заболеваемости.

- В этот период каждый «боец» на счету!.. Сегодня я обращаюсь к Вам с просьбой, позволить мне встать в строй с моими коллегами в борьбе с инфекцией на время подъема заболеваемости в мире и нашей стране. Я готова помогать там, где в этом есть самая острая необходимость! Как знать, может быть, для вашего близкого человека не хватит в нужную минуту того самого «бойца», - призвала врач.

Отметим, что эта попытка Элины Сушкевич – вернуть себе возможность работать - не первая. Так, в ноябре прошлого года в Калининградском областном суде при обжаловании решения Центрального районного суда о домашнем аресте на время проведения следствия обвиняемая впервые заявила, что свое положение расценивает как тунеядство.

- Я тунеядствую, - заявила тогда обвиняемая в суде. - А в перинатальном центре не хватает врачей.

В настоящий момент следствие по «Делу врачей» продолжается. Элина Сушкевич и руководитель роддома № 4 Калининграда Елена Белая находятся под домашним арестом.

В ЧЕМ СУТЬ?

Елену Белую и Элину Сушкевич обвиняют в убийстве младенца в роддоме № 4 Калининграда. Елене Белой предъявлены обвинения в организации убийства ребенка, а Элине Сушкевич - в совершении умышленного убийства. Ранее Белую обвинили в превышении должностных полномочий. По оценкам экспертов, врачам может грозить до 20 лет лишения свободы.

Вот что говорится в заявлениях Следственного комитета о моменте убийства ребенка.

- Для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка, - говорится в заявлении СК. - Затем по указанию Белой Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата «Магния сульфат» новорожденному, в результате чего наступила его смерть. Далее по указанию Белой с целью сокрытия убийства малолетнего в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода.

О задержании Елены Белой следственные органы сообщили 15 ноября 2018 года. Сначала, по решению суда, и.о. главного врача была заключена под стражу. Но благодаря общественному резонансу суд изменил меру пресечения, и уже больше года Елена Белая находится под домашним арестом.

Элине Сушкевич предъявлено обвинение 27 июня 2019 года.

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