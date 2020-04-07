Легко, выгодно, доступно: готовые квартиры в ЖК «Новое Голубево» в ипотеку под 2,7% годовых.
Возможно ли в наше время быстро и недорого купить собственное жильё? Давайте попробуем разобраться. Возьмем для примера квартиру стоимостью 1,2 млн рублей в ипотеку на 10 лет. Внесем первоначальный взнос 15% и получим ежемесячный платеж в размере почти 14 000 рублей. Согласно данным Росстата средняя заработная плата в Калининградской области составляет 28 800 р. То есть на оплату жилья вместе с коммунальными платежами будет уходить около 16 500 рублей, а оставаться на жизнь чуть больше 12 000 рублей в месяц. Такие цифры заставляют задуматься, а многих даже пересмотреть свое решение об ипотеке.
Но не спешите с преждевременными выводами, пока не рассмотрите вариант покупки квартиры в ЖК «Новое Голубево». Для вас уже построенные квартиры от 890 000 рублей, ипотека - всего под 2,7% годовых. А это значит, что ежемесячный платеж составит всего 7200 рублей.
А теперь давайте сравним: 14000 против 7200 рублей. Разница почти в 2 раза.
Но за 890 000 рублей вы покупаете не просто потолок и стены, а готовую квартиру со всей необходимой инфраструктурой. Магазины, бесплатная поликлиника, пункт скорой помощи, детский сад, школа, спортивный клуб – всё необходимое всегда под рукой.
.
В «Новом голубево» нет шумных дорог и чадящих машин. Вокруг расположены заповедные лесные массивы, Вальдбургский парк и Голубые озёра. Территория обустроена детскими и спортивными площадками, прогулочными дорожками и зелёными зонами отдыха со свежей травой, цветами, кустарниками и молодыми деревцами. Остановка общественного транспорта находится прямо на въезде в комплекс. Автобусы в центр Калининграда ходят каждые 30 минут. На машине время в пути займёт всего 15 минут.
Здесь жизнь бурлит, люди общаются, занимаются спортом, вместе отдыхают…Организовывают разнообразные мероприятия, детские праздники, семейные спортивные эстафеты, веселые масленицы с блинами, скоморохами и с сжиганием чучела. Именно так с широким размахом и русской душой жители ЖК «Новое Голубево» отмечают праздники! В ЖК «Новое Голубево» вас ждут настоящие эмоции, улыбки и детский смех.
.
И все это всего за 7200 рублей в месяц. Предложение действительно выгодное! Успейте воспользоваться ипотекой под 2,7% годовых на покупку квартиры в ЖК «Новое Голубево»! Но и это еще не все. Еще одно выгодное предложение - это ТРЕЙД-ИН квартир. Знакомство с комплексом можно начать с покупки 1-комнатной квартиры, а уже через несколько лет переселиться в большую 2-х или 3-х-комнатную квартиру.
ЖК «Новое Голубево» - это уникальный жилой комплекс, продуманный до мельчайших деталей и совмещающий в себе все удобства городских квартир, эстетику загородных малоэтажных домов.
Узнайте больше на сайте www.голубево.рф и по телефону: +7 (4012) 5555-95.
на правах рекламы
Легко! Выгодно! Доступно! ИПОТЕКА 2,7% на покупку готовой квартиры в ЖК Новое Голубево .Разрешение на ввод в эксплуатацию 39-RU39310000-80-2016 от 30.12.2019, адрес объекта: Калининградская область, Гурьевский городской округ, поселок Голубево, ул. Лазурная, д. 2. Разрешение на ввод в эксплуатацию 39-RU39310000-79-2016 от 18.02.2020 г, адрес объекта: Калининградская область, Гурьевский городской округ, поселок Голубево, ул. Лазурная, д. 13. Ипотечный кредит предоставляется на приобретение жилого помещения на сельских территориях Калининградской области, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Калининградской области от 5 февраля 2020 г. №12-рп. Целевое назначение: покупка квартиры в готовом или строящемся доме по договору купли-продажи / договору долевого участия. Ставка по кредиту 2,7%. Ставка действует при оформлении полиса / договора страхования имущества, принимаемого Банком в залог, и добровольного страхования жизни и здоровья заемщика/созаемщиков (в добровольном порядке). Валюта кредита: рубли РФ. Стоимость квартиры 890 000,00 руб. Первоначальный взнос: 133 500 руб. Срок кредитования: 120 месяцев (10 лет). Погашение кредита ежемесячными аннуитетными или дифференцированными платежами. Возможность погашения кредита частично или полностью без комиссий. Требование к обеспечению: залог имущественных прав (до оформления в собственность) / залог (ипотека), приобретенной с использованием кредитных средств недвижимости (после оформления в собственность). Требования к заемщику: гражданство РФ, возраст от 21 до 75 лет, стаж работы: 6 месяцев на последнем (текущем) месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет. Не более трех созаемщиков, в том числе не состоящих в родственной связи с заемщиком. В случае, если объект недвижимости оформляется в их общую совместную собственность (в том числе будет находиться в их общей совместной собственности в соответствии со ст. 34 Семейного Кодекса РФ), супруг(а) заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве созаемщика по кредиту. Подробности по телефону: +7 (4012) 55-55-95. Не является офертой. АО Россельхозбанк . Генеральная лицензия Банка России № 3349.
ИСТОЧНИК KP.RU