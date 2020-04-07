Легко, выгодно, доступно: готовые квартиры в ЖК «Новое Голубево» в ипотеку под 2,7% годовых.

Возможно ли в наше время быстро и недорого купить собственное жильё? Давайте попробуем разобраться. Возьмем для примера квартиру стоимостью 1,2 млн рублей в ипотеку на 10 лет. Внесем первоначальный взнос 15% и получим ежемесячный платеж в размере почти 14 000 рублей. Согласно данным Росстата средняя заработная плата в Калининградской области составляет 28 800 р. То есть на оплату жилья вместе с коммунальными платежами будет уходить около 16 500 рублей, а оставаться на жизнь чуть больше 12 000 рублей в месяц. Такие цифры заставляют задуматься, а многих даже пересмотреть свое решение об ипотеке.

Но не спешите с преждевременными выводами, пока не рассмотрите вариант покупки квартиры в ЖК «Новое Голубево». Для вас уже построенные квартиры от 890 000 рублей, ипотека - всего под 2,7% годовых. А это значит, что ежемесячный платеж составит всего 7200 рублей.

А теперь давайте сравним: 14000 против 7200 рублей. Разница почти в 2 раза.

Но за 890 000 рублей вы покупаете не просто потолок и стены, а готовую квартиру со всей необходимой инфраструктурой. Магазины, бесплатная поликлиника, пункт скорой помощи, детский сад, школа, спортивный клуб – всё необходимое всегда под рукой.

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В «Новом голубево» нет шумных дорог и чадящих машин. Вокруг расположены заповедные лесные массивы, Вальдбургский парк и Голубые озёра. Территория обустроена детскими и спортивными площадками, прогулочными дорожками и зелёными зонами отдыха со свежей травой, цветами, кустарниками и молодыми деревцами. Остановка общественного транспорта находится прямо на въезде в комплекс. Автобусы в центр Калининграда ходят каждые 30 минут. На машине время в пути займёт всего 15 минут.

Здесь жизнь бурлит, люди общаются, занимаются спортом, вместе отдыхают…Организовывают разнообразные мероприятия, детские праздники, семейные спортивные эстафеты, веселые масленицы с блинами, скоморохами и с сжиганием чучела. Именно так с широким размахом и русской душой жители ЖК «Новое Голубево» отмечают праздники! В ЖК «Новое Голубево» вас ждут настоящие эмоции, улыбки и детский смех.

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И все это всего за 7200 рублей в месяц. Предложение действительно выгодное! Успейте воспользоваться ипотекой под 2,7% годовых на покупку квартиры в ЖК «Новое Голубево»! Но и это еще не все. Еще одно выгодное предложение - это ТРЕЙД-ИН квартир. Знакомство с комплексом можно начать с покупки 1-комнатной квартиры, а уже через несколько лет переселиться в большую 2-х или 3-х-комнатную квартиру.

ЖК «Новое Голубево» - это уникальный жилой комплекс, продуманный до мельчайших деталей и совмещающий в себе все удобства городских квартир, эстетику загородных малоэтажных домов.

Узнайте больше на сайте www.голубево.рф и по телефону: +7 (4012) 5555-95.

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