Из дневника нервной матери: Как мы с ребенком-школьником пытались начать дистанционное обучение

Вот и завершились вынужденные коронавирусные каникулы для калининградских школьников. Родители дожили до понедельника и 6 апреля вместе с детьми пошли на дистанционное обучение. Чтобы снять излишнюю тревожность у мам и пап, опытные учителя выложили на прошлой неделе в электронном журнале задания по разным предметам, объяснили буквально на пальцах алгоритм действий. Как открывать презентацию, делать задание, отправлять его классному руководителю или предметнику. Система была успешно опробована в тестовом режиме и большинство родителей с поставленной задачей справились. Конечно, классную и домашнюю работу выполняли сами учащиеся, не стоит полагать что нередко это было в духе «Папа решает, а Вася сдает». Ведь главное для вашего чада освоить программу за четвертую четверть в полном объеме, понять материал, углубить и закрепить.

Сразу скажу, первое учебное утро у многих не задалось. В нашем третьем классе все отправили учителю сообщения: «Ребенок здоров, к учебе готов». Эта тема прошла на ура. По распорядку дня в 9 часов классный час, но это мероприятие не состоялось, так как технических возможностей общаться с учителем в режиме он-лайн нет. Далее по расписанию, надо было зайти в электронный дневник и выполнить задания. Но оказалось, как в армии, «здесь вам не тут». В нашем родительском чате началась сначала легкая женская паника (заниматься удаленно со своими чадами решили в основном мамы). Кто-то успел скачать задания, до временного обрушения сервера, который приказал долго жить уже к 9 часам. Тому, кто успел, стало известно задание по чтению: в учебнике читать выразительно и учить по выбору стихи Самуила Маршака, сделать рисунок в тетради. Родитель должен снять видео процесса декламации стихотворения наизусть, отсканировать рисунок, отправить педагогу ролик и фото по электронной почте в виртуальный журнал. Так как все окончательно зависло, наступила полная прострация. Сайт школы упорно не пускал в себя: «Доступ родителей в систему через сайт временно (до 16.00) ограничен. Приносим извинения за временные неудобства». На часах минул полдень. Видеоуроки по русскому языку были нереальны.

- Дистанционное обучение – пройди квест! – в сердцах написала одна из мам. – Что это за учеба, бред какой-то. Полдня прошло, мы на одном месте топчемся.

Другая родительница вообще уныло отметила: «Это ужас тихий. Все зависло. Надо было в 6 утра вставать и быстро скачивать. Электронный журнал окончательно накрылся. Учитель старшего сына задания и домашку скинула нам на почту.

Кто-то пытался зайти с других платформ. "Гугл класс" и "РЕШ" тоже предательски висели. В чат вайбера посыпались ссылки. Ситуацию несколько выправила преподаватель английского языка, два видеоурока и презентацию она направила каждому лично на электронную почту. Можно было заниматься великим, могучим языком англосаксов.

Правда, точно в 16 часов 6 апреля сайт нашей школы открылся. Ура, наконец-то мы сели за уроки. Ответы и решения учителю многие отправили установленным порядком в электронный журнал после 9 часов вечера. Бедный наш учитель! Она далеко за полночь занималась проверкой заданий, ставила оценки и новые задачи в электронном журнале на 7 апреля.

А во второй день всеобщей дистанционки печальная история с обрушением сайта школы повторилась аналогично после 9 утра. Электронный журнал был недоступен с тем же приветом школярам, а также их родителям до 16 часов.