Врачи – матери ребенка, на глазах превратившегося в инвалида: «Дочка вас обманывает, она просто в школу не хочет ходить»

Весну 2018 года Вика Гнездилова встретила здоровым ребенком, а сейчас – инвалидное кресло, постоянное обезболивание и полная неопределенность. Родители боятся, что с их дочерью может повториться то, что случилось год назад с Ангелиной Разиньковой. 21 февраля 2019 года в Калининграде произошла ужасная трагедия – в приемном покое психиатрической больницы №2 скончалась 15-летняя школьница из Гусева Ангелина Разинькова. Девочку лечили от депрессии, а у нее было слабое сердце.

Вика – средний ребенок в семье. Старший брат уже взрослый и самостоятельный. Младшая сестра – дошкольница. Семья переехала в Калининградскую область из другого региона несколько лет назад. И первое, что приходит на ум, когда слушаешь историю болезни ребенка, может, адаптация?

- Адаптация? – устало переспрашивает мама девочки, Татьяна. – Для меня это – абстрактное понятие, пустой звук. Как я должна реагировать на эту информацию? Что я должна сделать, чтобы понять, что происходит с моей дочерью? Как ей помочь адаптироваться без потерь для здоровья?

Родительская боль понятна…

«НЕ МОГУ ВСТАТЬ НА НОГУ»

- Вика росла здоровым ребенком, - рассказывает Татьяна. – Пошла в школу в Черняховске. И вдруг в феврале 2018 года она как закричит: «Мама, мне больно! Я не могу встать на ногу!». И вскоре нас впервые госпитализировали в детскую областную больницу. Там мы пробыли только три дня, у Вики началась ветрянка. Нас отправили домой. Пережили ветрянку, снова в больницу. Десять дней наблюдений в педиатрическом отделении № 2 детской областной больницы (ревматология и кардиология), и вердикт, который меня тогда потряс до глубины души… Мол, ребенок меня обманывает, возможно, она по каким-то причинам не хочет в школу ходить. Увезла я Вику домой с единственным выраженным признаком непонятной болезни - периодические боли в суставах ног, больно вставать на ноги.

Через два месяца – обострение. И не только жалобы на ноги, присоединилась острая боль в левом плечевом суставе… Больше года мы наблюдались в своей поликлинике, предпринимали обезболивающий препарат. Но ведь так продолжаться не может. На моих глазах ребенку все хуже и хуже, и непонятно: что у нее за болезнь, как ее лечить, чем помочь?

Вика до болезни с младшей сестрой.

«НОГА НЕ НУЖНА? ДАВАЙ, ЕЕ ОТРЕЖЕМ»

- К осени 2019 года Вика не могла не только встать на правую ногу, она у нее не сгибалась в коленке, - продолжает Татьяна. - Нас снова госпитализировали в детскую областную больницу, в отделение травматологии и ортопедии, с подозрением и на синдром Шляттера, и на артропатию, - продолжает мама девочки. (Болезнь Осгуда-Шляттера коленного сустава. Чаще синдром проявляется у подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Артропатия – вторичное поражение суставов на фоне других заболеваний и патологических состояний. Может развиваться при аллергии, некоторых инфекционных заболеваниях, эндокринных нарушениях, хронических заболеваниях внутренних органов, метаболических нарушениях и нарушениях нервной регуляции. – Ред.).

В ноябре Вику снова госпитализируют в ту же больницу. Снова отделение ревматологии и кардиологии.

- У нее начали отекать руки, мы никак не могли избавиться от отитов. Вика стала остро реагировать на шум, ей хотелось покоя, - описывает состояние ребенка мама. – Это страшно, ты чувствуешь свое бессилие. Через десять дней нас выписали, и я понимаю, что мы выписаны – ни с чем.

- И тогда я сама начала искать контакты с федеральным центром, - описывает свои действия мама Виктории. – Сама направила нас с Викой в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу имени Пирогова. За все платили сами. По результатам обследований федералы исключили ревматологию, зато зафиксировали увеличение печени, изменения в работе сердца. Вика начала жаловаться на головные боли, риниты, не отступали отиты.

- Никогда не забуду, как в «Пироговке» собрали консилиум. Врач смотрит Вику, поднимает ее больную ножку, как ударит по стопе. И спрашивает: «Больно?». Вика говорит, что очень. А он ей, мол, давай мы тебе эту ногу отрежем, раз она тебе не нужна. Не знаю, может, это такой психиатрический прием по отношению к ребенку с вот такой непонятной клинической картиной, но это жестоко и цинично. Таким образом, я второй раз столкнулась с тем, что врачи словно не хотят видеть ничего серьезного в состоянии Вики, словно мы все придумываем, - делится Татьяна.

«ИСТОРИЯ АНГЕЛИНЫ НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ГОЛОВЫ»

После возвращения из Москвы кто только Вику не смотрел. Фтизиатр, онколог, эндокринолог…

- Врачи исследуют, пишут бумаги, одного доктора настораживает увеличение лимфоузлов, другого – показатели крови, третьи – что-то еще, - размышляет Татьяна. - Диагноза нет. Лечения нет. Инвалидность Вике не дали. Ребенку все хуже. Уже обе ноги не сгибаются. По ночам бывает так больно, что скулим с Викой вместе. Она от боли, а я от того, что не знаю, где искать помощь. Сейчас коронавриус. Когда мы снова сможет добраться до Москвы - неизвестно.

- Я познакомилась с мамой Ангелины Разиньковой, Оксаной Мартиновской, - призналась Татьяна . – Вы помните? Оксана потеряла ребенка год назад. Вот также врачи смотрели ее девочку, изучали ее, из больницы в больницу возили, возили… Лечили Ангелину от депрессии, а оказалось, что у нее больное сердце. Ребенок умер. Это страшный случай, который ничему никого не учит… Я очень боюсь потерять ребенка. Мне непонятно нежелание медиков разобраться в нашей ситуации.

Татьяна направила обращения в Калининградский Росздравнадзор, областную прокуратуру, региональное министерство здравоохранения. На момент ухода материала в печать, по словам Татьяны, ни от одного ведомства она не получила никакой реакции.

«Комсомолка» следит за этой ситуацией.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кто ответил за смерть Ангелины?

В одном из недавних выпусков программы «Мужское Женское» на Первом канале юрист Оксана Тонких (она помогает маме погибшей Ангелины Разиньковой Оксане Мартиновской в суде) рассказала, какое наказание понесли медики за смерть девочки.

- Главврач больницы, как должностное лицо, и детская областная больница, как юрлицо, судом были признаны виновными в совершении административных правонарушений. С них были взысканы штрафы 15 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно, — рассказала адвокат Ольга Тонких.

По неподтвержденной информации, следственный комитет проводит доследственную проверку в отношении руководителя одного из отделений детской областной больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Угасла на глазах у матери: школьницу из Гусева возили из больницы в больницу, пока она не умерла

Смерть школьницы из Гусева Ангелины Разиньковой не может оставить равнодушным. Как так получилось, что ребенок в 21 веке погиб «под наблюдением» врачей?! А фактически был оставлен без помощи, несмотря на тяжелейшее состояние. Народ гудит и возмущается! Мама девочки Оксана Мартиновская, после похорон любимого ребенка, нашла в себе силы поговорить с «Комсомолкой» и рассказала страшную историю гибели дочери (ПОДРОБНЕЕ).