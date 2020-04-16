Ужесточение режима самоизоляции в Калининграде: 10 актуальных вопросов властям

С четверга, 16 апреля, в Калининграде ужесточили режим самоизоляции. Постановление правительства предусматривает теперь наличие справок для тех, кому разрешено работать во время пандемии. Во время эфира программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» мы задали несколько насущных вопросов о том, что изменится в области с этого дня главе пресс-службы регионального правительства Дмитрию Лыскову и начальнику управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции УМВД России по Калининградской области полковнику полиции Валерию Долгих.

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- Будут ли в Калининграде проверять транспорт, как в Москве, и приведет ли это к пробкам?

- В Калининграде ситуация несколько отличается от московской - мы меньше и режим у нас немножко попроще, - говорит Дмитрий Лысков. - Мы не пошли по пути QR-кодов, которые повально ввели в Москве. У нас действует так называемый справочный режим. Мы поручили работодателям предприятий, которые работают, подготовить справки, которые пояснят, что гражданин следует к месту работы. Мы надеемся, что введение этого режима не вызовет транспортного коллапса. Посты ГИБДД в городе будут, но они работали и до этого.

- Если в справке указано рабочее время с 9:00 до 18:00, могу ли я быть на улице в 15 часов?

- Можете. Справка подтверждает ваше право перемещения не по маршрутам первой необходимости.

- Если у меня нет справки, что тогда?

- Согласно последнему постановлению правительства, для перемещения по городу и области нужен паспорт. То есть если вы следуете в магазин, аптеку, проведать пожилых родственников — вам нужен паспорт и вменяемое объяснение сотруднику полиции, куда и зачем вы следуете. Цель введения мероприятий — не создание максимального количества неудобств. Главная цель — обеспечить максимальную социальную дистанцию между людьми.

- Если место фактического проживания не совпадает с регистрацией в паспорте, как быть?

- Сотрудникам полиции даны инструкции относиться с пониманием к таким ситуациям. Если вы снимаете квартиру — достаточно иметь при себе в телефоне электронную копию договора об аренде помещения. Если живете у супруга/супруги — возьмите с собой копию электронную паспорта супруга. Основная задача — грамотно и спокойно пояснить сотруднику правопорядка, почему вы находитесь на улице.

- Есть ли у полиции приказ штрафовать всех нарушителей?

- Задачи и самоцели привлекать к административной ответственности нет, - отвечает Валерий Долгих. - Если граждане признали свою неправоту и поспешили домой, то никто не будет. Привлекаются те, кто не выполняет законные требования или сопутствующие нарушения. Важно: полиция не штрафует! Она составляет протокол, который направляется в суд.

- Хватает ли полицейских для работы в экстренной ситуации?

- Полиция работает в усиленном режиме уже третью неделю. Количество нарядов увеличено, привлечены казаки, часть сотрудников переведена на усиленный режим службы. Меры для усиления еще есть. Ежедневно выносится до сотни официальных предупреждений физлицам, до двадцати - предприятиям. А увещевать ежедневно приходится не менее тысячи человек. Нарушители в свое оправдание о выходе на улицу называют банальные причины: скука, необходимость выйти погулять, жарить шашлыки, ловить рыбу.

- Что сделает полицейский, встретив на улице ребенка младше 14 лет?

- При выявлении несовершеннолетнего до 14 лет без сопровождения родителя или законного представителя, сотрудники полиции будут принимать меры для передачи законному представителю, а взрослое лицо привлекут в административной ответственности.

- Если я вижу, что дети во дворе гуляют одни, куда мне звонить?

- Можно сообщить участковому, по телефону 02 или на любой известный телефон экстренной службы. Мы реагируем на такие сигналы, так как сейчас осуществление карантинных мероприятий являются приоритетной задачей.

- Если я вышел в аптеку и забыл паспорт дома?

- По указу губернатора, гражданин сейчас обязан при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Если вы где-то рядом проживаете, конечно, с сотрудником можно пройти. Но я сразу хочу предупредить, что сотрудник полиции имеет право и доставить в отдел, если на месте нет возможности установить личность.

- Как правильно общаться с полицейским?

- Пожелание простое: когда к вам подходят и просят объяснить причину вашего нахождения на улице — так же вежливо, спокойно и корректно объясните. Если вы не нарушаете закон, то переживать и опасаться не стоит. Сотрудник выяснит причину и вы пойдете дальше, по своим делам.

Эфир про ужесточение режима самоизоляции в Калининградской области слушайте ЗДЕСЬ.