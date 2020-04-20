За нарушение режима самоизоляции владельца химчистки в Калининграде задержали на сутки

Замглавы городской администрации Евгений Чернышев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» о том, как во время действия режима самоизоляции комитет муниципального контроля следит за незаконной торговлей на улицах Калининграда.

Мэрия: Бывали случаи, когда сами граждане тихонечко шептали нам о незаконной торговле 00:00 00:00

КТО И КАК НАРУШАЕТ ЗАПРЕТ НА ТОРГОВЛЮ

- Зачастую это так называемые салоны связи, предприятия общественного питания, магазины цветов, даже был случай с интимным салоном, - рассказал Евгений Чернышев. - Многие предприниматели шли на хитрость и вдруг разворачивали свою торговую деятельность в части товаров, которые отнесены к перечню обязательных. Например, торгуют всем, чем торговали раньше, и выставили на витрину несколько коробков спичек, пачку соли, что-то ещё. На территории Московского района обнаружили точку общепита, где работали мигранты без документов на пребывание в Калининградской области. Они изготавливали салаты, осуществляли продажу продуктов питания. Все это происходило в антисанитарных условиях. На территории Ленинградского района химчистка на протяжении трех дней отказывалась приостановить свою работу, либо перейти на режим выдачи товара. В результате владелец был задержан сотрудниками полиции на сутки.

О СКЛОННОСТИ "СТУЧАТЬ" НА СОСЕДА

- Калининградцы у нас активный народ. Нам звонили и по телефону дежурных частей районных отделов полиции. Даже когда наши патрули передвигались по территории города, бывали случаи, когда сами граждане так тихонечко шептали нам о том, что, мол, вот там работает кафе, либо ресторан, либо тот, кому работать нельзя.

ТОРГОВЦЫ ИЗ АРКИ

- Мы примем в этом году радикальные действия, чтобы искоренить напрочь любую торговлю из-под арки гостиницы «Калининград». Зная этих товарищей лично, я могу сказать, что они будут постоянно туда возвращаться. Но и мы будем регулярно принимать все доступные меры для того, чтобы их оттуда выживать. И калининградцы нас поддерживают в этом. При их поддержке мы выявили гражданина, который регулярно открывал торговцам шлагбаум для проезда техники и выкладки товаров под аркой. Он делал это за колбасу.

ОВОЩНАЯ ПАЛАТКА У СЕВЕРНОГО ВОКЗАЛА

- Я хочу отметить, что эта женщина продолжает находиться на территории незаконно. До начала ограничительных мероприятий мы договорились с ней. В ближайшую неделю подготовим для нее условия, чтобы она могла легализоваться, выйти из тени. Ну а дальше, если она примет отрицательное решение, то уже разговоров с ней быть никаких не может».

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