2020-04-20T11:55:11+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» и проект «Изоизоляция» переведут лайки в рубли и помогут подопечным Фонда Хабенского

Банк «Открытие» и проект «Изоизоляция» решили помочь тем, кто находится на вынужденном карантине не месяц, а практически всю жизнь: маленьким подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского
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Они борются с тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга и иногда месяцами не покидают стен больницы или дома. Для того, чтобы собрать средства на помощь таким детям, и была запущена акция #изотворительность.

На протяжении пяти дней — с 20 по 24 апреля — организаторы акции будут ежедневно выбирать самый популярный пост в группе «Изоизоляция» и фиксировать количество собранных им лайков. Сумму лайков, собранных пятью такими постами, банк «Открытие» переведет в рубли — и направит на реализацию программ Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Полные правила акции вы найдете ниже. К акции #изотворительность подключатся и друзья Фонда — Константин Хабенский, Анатолий Белый, Александр Кержаков, Баста и Александр Цыпкин. Их работы тоже можно будет увидеть в группе с 20 по 24 апреля. Работа Константина Хабенского опубликована первой: https://www.facebook.com/groups/izoizolyacia/permalink/2562658760650059/.

Константин Хабенский: «Найти в это сложное время силы и возможность помогать другим — да еще и таким легким, красивым и даже веселым способом — по-настоящему бесценно. Я думаю, что быстрая реакция, умение принимать нестандартные решения и чувство юмора — это то, что объединяет организаторов и участников нашей акции. Пусть ее результаты станут большой помощью и большой надеждой для наших маленьких подопечных»

Анна Зайцева, сооснователь группы «Изоизоляция»: «Группа «Изоизоляция» стихийно объединила неравнодушных людей со всего мира. Всех нас сближает желание поддержать друг друга в сложное время. По сути, у группы терапевтическая миссия. Десятки тысяч людей проявляют здесь талант и чувство юмора, без малого 500 000 участников следят за работами и поддерживают их добрыми комментариями и лайками. Мы рады, что наш некоммерческий веселый проект стал сопричастен делу Фонда Хабенского. Наш главный капитал — симпатия людей, очень здорово, что она выйдет в офлайн и поможет фонду».

Анна Кантер, директор департамента коммуникаций банка «Открытие»:

«Эмпатия, поддержка и забота — важные составляющие корпоративной культуры «Открытия», которые как никогда нужны миру в эту минуту. Мы рады стать частью проекта, который не просто пропагандирует эти ценности и развлекает интернет-аудиторию. Наша цель — объединить усилия всех неравнодушных, чтобы оказать реальную помощь тем, кто больше всего в ней нуждается».

Правила акции #изотворительность:

— Посты участников акции должны соответствовать всем требованиям проекта «Изоизоляция», изложенным в описании группы.

— С 20 по 24 апреля организаторы акции утром каждого дня выбирают самую популярную публикацию за предыдущие сутки, фиксируют количество лайков на данной публикации и около 12.00 отмечают ее соответствующим комментарием. 25 апреля суммируется зафиксированное ранее количество лайков на 5 самых популярных публикациях.

— Самые популярные публикации отмечаются модератором группы в комментариях — следите за комментариями к своему посту.

— Банк «Открытие» переводит в рубли лайки (1 лайк = 1 рубль) на 5 самых популярных публикациях. Результаты — сумму, которая будет переведена банком «Открытие» в Фонд Хабенского на помощь детям с опухолями мозга, — модераторы группы, а также официальная страница Фонда в фейсбуке объявят 27 апреля.

— Всех, кто выкладывает публикации в группу «Изоизоляция» с 20 по 24 апреля, мы призываем ставить хештег #изотворительность, чтобы максимально распространить информацию о благотворительной акции.

Справочная информация:

Благотворительный Фонд Константина Хабенского 12 лет помогает детям с опухолями мозга вовремя получать всю необходимую медицинскую помощь и скорее возвращаться к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение детей, проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений, а также организует реабилитационные программы.

«Изоизоляция» (https://www.facebook.com/groups/izoizolyacia) — группа в фейсбуке, участники которой выкладывают свои версии картин известных художников, собранные из подручных средств: всего (и кого), что находится дома. Группа была создана 30 марта и мгновенно стала популярной — сейчас в ней почти 500 000 участников.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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