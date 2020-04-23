«Для этого ребеночка мы до конца делали все возможное»: обвиняемая в убийстве младенца врач Элина Сушкевич обратилась к матери новорожденного

Редкий случай, когда обвиняемый в убийстве находит в себе силы отвечать на вопросы журналистов. Сегодня мы стали свидетелями редкого случая вдвойне. Поскольку обвиняемая в убийстве новорожденного врач-неонатолог регионального перинатального центра Калининграда Элина Сушкевич при поддержке адвоката Камиля Бабасова и заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Калужской областной клинической больницы, главного внештатного специалиста-неонатолога Минздрава России в Северо-Кавказском Федеральном округе, кандидата медицинских наук Алексея Мостового провела онлайн пресс-конференцию для журналистов.

Общение проходило в формате вебинара: три обозначенных выше спикера могли говорить, их было видно на мониторах. Журналисты же могли адресовать свои вопросы медикам и адвокату только письменно в общем чате.

«Комсомолка» приводит самые важные и наиболее яркие заявления прошедшей встречи.

ОБРАЩЕНИЕ К МАТЕРИ

- Учитывая, что мы общаемся с аудиторией журналистов, прошу передать мои слова матери, - заявила Элина Сушкевич. - Чтобы она знала, что никогда ни в какой мере врач не хочет, чтобы его пациент погибал. Для этого ребеночка мы до конца делали все возможное, чтобы его спасти. Чтобы они с мужем насладились материнством и родительством. Прошу искренне, чтобы она услышала эти слова, чтобы она ни на минуту не сомневалась в том, что для ее ребенка сделали все возможное.

Организаторы пресс-конференции подготовили информацию об умершем новорожденном. В частности, состояние ребенка, с которым работала Элина Сушкевич оценивается врачом так:

- На момент осмотра возраст ребенка – 3,5 часа. Угрожающие жизни состояния: шок (крайне низкое давление), гипотермия (очень низкая температура тела), тяжелая анемия (гемоглобин в два раза ниже нормы из-за кровотечения), сепсис (врожденная инфекция, так как воды у матери отошли за 54 часа до родов, то есть за двое суток). Ребенок родился рано утром 6 ноября 2018 года. Срок беременности – 23 недели и 3 дня. Масса тела – 700 граммов. Длина тела – 34 сантиметра.

Элина Сушкевич отметила также, что во время следствия ей было запрещено общаться с участниками дела (потерпевшими, свидетелями, коллегами), По этой причине никаких контактов с матерью погибшего ребенка у нее не было.

«МАГНИЙ НЕ ВВОДИЛА»

Во время пресс-конференции больше всего журналистов интересовало – вводила или нет Элина Сушкевич препарат сульфат магния новорожденному, из-за передозировки которого, по версии следствия, ребенок умер.

- Ни струйно, на капельно моя подзащитная магний не вводила, - несколько раз повторил адвокат Камиль Бабасов.

Врач-неонатолог Алексей Мостовой также отметил, что организм ребенка на 22-23 недели только-только готовится к тому, чтобы накапливать, в частности, магний. Тем самым неонатолог подтвердил абсурдность обвинения и результаты экспертизы, которая указывает на «смертельную» концентрацию ионов магния, найденную в тканях погибшего ребенка.

Общение проходило в формате вебинара.Фото: Предоставлено организаторами

О ЧЕМ НЕ МОГУТ ГОВОРИТЬ?

- Впереди нас ждет сложный, очень непростой судебный процесс с участием присяжных заседателей, - сказал адвокат Камиль Бабасов. - Выбрали именно эту форму судебного производства, не боясь рассказать об обстоятельствах дела честно и открыто. Мы бы хотели в судебном заседании убедить судей в невиновности подзащитной, в том, что она не убивала этого младенца.

Также в рамках пресс-конференции Камиль Бабасов несколько раз объяснял журналистам, что в рамках встречи ни он, ни Элина Сушкевич не могут комментировать действия третьих лиц. Поэтому остались без ответов вопросы журналистов об очной ставке Элины Сушкевич с Татьяной Косаревой (врач-неонатолог роддома № 4 Калининграда, которая вместе с Элиной Сушкевич участвовала в спасении новорожденного), ни действия минздрава РФ (поддерживают ли они каким-то образом Элину Сушкевич в этой истории или нет?), почему родная сестра матери погибшего ребенка также признана потерпевшей.

О ДОМАШНЕМ АРЕСТЕ

Элина Сушкевич с июня 2019 года врач находится под домашним арестом, ей нельзя было пользоваться интернетом, почтой, телефоном, бывать на улице она могла только час (чуть позже суд разрешил ей бывать на улице два часа в день). Журналисты поинтересовались, как жила она эти почти десять месяцев.

- Большая часть нашей планеты может представить, что такое домашний арест из-за коронавируса, - сказала Элина Сушкевич. – Только к самоизоляции нужно добавить, что мне нельзя было пользоваться интернетом, разговаривать по телефону и гулять только час. Это было непросто. Это стресс. Учитывая ту тяжесть обвинения, которую мне предъявил следственный комитет. Разные были состояния и занятия. Домашние хлопоты, читала, вязала шапочки и носочки для новорожденных своего отделения, чтобы хоть как-то быть причастной к жизни коллег.

Также Элина Сушкевич отметила, что она продолжает находится под домашним арестом.

- Сейчас у меня все ограничения остались. Но я теперь могу пользоваться интернетом и продолжительность прогулки увеличена до двух часов, - отметила врач.

«Люди, которые спасают новорождённых, не могут просто пойти и начать убивать» 00:00 00:00

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