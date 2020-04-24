В Калининграде смягчают режим самоизоляции: какие ограничения снимут с 29 апреля

В пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов собрал журналистов на экстренный брифинг, чтобы сообщить о грядущем смягчении режима самоизоляции.

- Мы приняли на оперативном штабе решение ввести в действие новый режим со среды 29 числа. Там много правил, к которым нужно будет подготовиться предпринимателям, поэтому режим вводится не с понедельника. То, что я говорю, будет утверждено в постановлении сегодня, а вступит в силу в среду, если не потребуются какие-то еще корректировки исходя из федеральных актов, которые могут быть изданы до 29 числа, - сказал губернатор.

Так, со среды, 29 апреля, в регионе будут открыты все непродуктовые магазины, а с 4 мая начнут работать салоны красоты и парикмахерские. С 12 мая начнут полноценно работать детские сады. Жители области с 27 апреля смогут ездить на работу без специальных справок.

Впрочем, ограничения остаются. Крайне не рекомендуется выходить на улицам людям старше 65 лет и страдающими хроническими заболеваниями. По-прежнему запрещено собираться большими компаниями, в магазин можно заходить только в масках.

- Это обязательный масочный режим для всего населения в местах массового скопления граждан. То есть, на улицах можно без маски, а в магазинах и каких-то других закрытых помещениях маски обязательны, - пояснил Алиханов.

Ворота парков будут, как и раньше, на замке. Также остаются закрытыми для посещения приморские города, но можно выходить на "дикие пляжи", разумеется, соблюдая дистанцию.

Что касается кафе, ресторанов, баров и фитнес-клубов, то они будут открыты не ранее 1 июня, отметил глава региона. До 27 мая запрещены все массовые мероприятия в учреждениях культуры. При этом, Антон Алиханов подчеркнул, что все послабления будут действовать, если федеральные власти не введут "новые ужесточения" или если ситуация с распространением коронавируса резко ухудшится.

- Главный посыл и задача этих ограничительных мероприятий в том, чтобы подготовить систему здравоохранения – раз, и сгладить пики по заболеваемости. Мы считаем, что эти задачи в очень большой степени достигнуты. Не могу сказать, что полностью, но пики мы сгладили, - отметил Антон Алиханов.

Добавим, что Калининградская область - первый регион России, где власти пошли на смягчение режима всеобщей самоизоляции.

Всего в регионе выявлено 189 случаев заражения коронавирусной инфекцией, один пациент умер, выписано из стационара 49 человек.

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