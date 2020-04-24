Банк «Открытие»: вслед за ключевой ставкой снизятся и ставки по кредитам

Вслед за снижением ключевой ставки до 5,5% годовых можно ожидать коррекции ставок на рынке банковских услуг. В наибольшей степени это затронет наиболее надежные сегменты, такие как ипотечные кредиты. Ставки по розничным кредитам и кредитам для предприятий, за исключением специальных субсидируемых программ, снизятся в меньшей степени из-за возросших на фоне снижения деловой активности рисков.

Ставки привлечения депозитов также могут сократиться в существенно меньшей степени. Так, по сравнению с первым кварталом 2020 г., во втором квартале в 2 раза уменьшена доля страховых взносов, которые банки должны отчислять в Фонд страхования вкладов АСВ. Если раньше процент отчислений составлял 0,2% в квартал (0,8% в год), то во втором квартале величина отчислений составит 0,1% (0,4% в год). Эта доходность – полностью или частично - будет перераспределена в пользу клиентов банков.