Банк "Открытие" за 1 квартал 2020 года заработал 2,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Положительное влияние на финансовый результат банка оказал рост чистого комиссионного дохода на 32% (с 4,9 млрд рублей до 6,5 млрд рублей).

Объем активов банка «Открытие» в I квартале по РСБУ увеличился на 2,3% до 2,37 трлн рублей.

Кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился за счет розничного направления на 44 млрд рублей (+3,0%) и на 1 апреля составил 1,45 трлн рублей.

Объем вложений в ценные бумаги по итогам квартала сократился на 81 млрд руб. (10,1%), преимущественно за счет облигаций Банка России, что связано с перераспределением структуры ликвидных активов «Открытия».

В I квартале средства клиентов на счетах в ПАО Банк «ФК Открытие» увеличились на 40 млрд рублей (+2,3%) и составили на 1 апреля 1,78 трлн рублей. При этом средства частных клиентов выросли на 18,3 млрд рублей (+2,0%) до 925,2 млрд рублей, средства юридических лиц – на 21,4 млрд рублей (+2,6%) до 853,0 млрд рублей. Наблюдается приток средств клиентов на текущие счета.

Регуляторный капитал банка в I квартале 2020 года снизился на 6,3 млрд руб. (-2,0%), преимущественно за счет отрицательной переоценки ценных бумаг, составив на 1 апреля 306 млрд рублей.

Нормативы достаточности капитала банк «Открытие» выполняет с запасом. В частности, Н1.0 по состоянию на 1 апреля составил 13,1% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок). При расчете нормативов и регуляторного капитала кредитная организация не применяла временные регуляторные послабления для банков, введенные ЦБ РФ.