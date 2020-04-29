Девочке из Калининграда, на которую в школе упал шкаф, собрали деньги на реабилитацию в Европе

Благотворительный фонд «Берег надежды» сообщил, что завершен сбор средств в помощь 15-летней Камиле Разиньковой из Гусева.

- Все вместе мы собрали для девочки 300 000 рублей, - рассказали в фонде. - Деньги необходимы на два курса восстановительного лечения в Польше - в центре АКСОН ( специализация центра - травмы позвоночника) и в центре КИНЕЗИС. На очередной курс лечения в Польшу Камила отправится, как только откроют границы.

Напомним, 5 марта 2019 года на Камилу в комнате ШИЛИ, где она училась, упал шкаф. Девочка получила перелом позвоночника. В Калининграде школьнице сделали операцию, после чего 9 марта транспортировали в Санкт-Петербург в детский ортопедический институт имени Турнера, где ей сделали еще одну операцию.

- Целый год все силы мамы девочки брошены на то, чтобы Камила постоянно проходила восстановительное лечение, - сообщили в фонде. - Курсы реабилитации ей помогают – у девочки, занимавшейся спортом, хорошая мышечная память, и сегодня Камила уже может немного передвигаться с помощью костылей. Камила - борец, она много работает над тем, чтобы вернуться к нормальной жизни.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ Я не могу остаться в стороне: истории калининградцев, которые помогают