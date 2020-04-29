Банк «Открытие» запустил новый онлайн-банк для корпоративных клиентов

Интернет-банк построен на принципиально новой, отвечающей всем современным стандартам безопасности и быстродействия, платформе и призван существенно расширить возможности дистанционной работы компаний- клиентов кредитной организации.

Основные преимущества интернет-банка для корпоративных клиентов --удобный интерфейс и поддержка современных браузеров, механизмы импорта/экспорта больших объемов документов, что особенно важно для крупных компаний, мультиплатформенность, возможность работы на Мас OS в просмотровом режиме. Единое окно позволяет бухгалтеру работать без переключений со всеми филиалами и компаниями группы. Новая современная платформа на микросервисной архитектуре позволит делать персональные решения для крупных клиентов в минимальные сроки.

В интернет-банке реализован широкий набор функций, требующихся корпоративным клиентам для проведения как рублевых, так и для валютных трансакций, валютного контроля, размещения денежных средств и управления счетами.

Страница входа в новый интернет-банк расположена по ссылке: https://cb.open.ru.

Андрей Карасев, старший вице – президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие»: «Мы уверены, что новый интернет-банк «Открытие-бизнес онлайн» поможет корпоративным клиентам банка «Открытие» даже в самых сложных ситуациях быстро и надежно управлять своим бизнесом и проводить все необходимые операции, Удобство и качество обслуживания клиентов -- наш абсолютный приоритет».

Олег Зайцевский, старший вице-президент, директор департамента IT-развития банка «Открытие»: «При разработке «Открытие-Бизнес онлайн» мы использовали самые современные технологии, обеспечивающие скорость, удобство пользования, гибкость и высокий уровень безопасности. Интернет-банк сознательно реализован как микросервисная платформа, на базе которой мы создадим новые каналы обслуживания клиентов крупного корпоративного бизнеса»

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.