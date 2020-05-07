Из моря возле Светлогорска достали «Аэрокобру» времен Второй мировой войны

Уникальная находка, военный самолет времен Великой Отечественной, обнаружена у берегов Балтики. Случилось это во время восстановления старой набережной в Светлогорске незадолго до дня Победы. Напомним, что променад курортного города разрушил жуткий шторм в январе прошлого года.

- Наши специалисты работают на строительстве променада и устройстве бун для формирования пляжа уже четвертый год, но никаких артефактов до этого не находили, - говорит руководитель компании "Геоизол" Александр Подгорный. - И только накануне празднования 75-летия Победы удалось обнаружить еще одно свидетельство ожесточенных боев зимой и весной 1945 года в Восточной Пруссии. Левее ста метров от символа курорта солнечных часов «Зодиак» были подняты из воды части авиационной техники: двигатель, редуктор, лопасти винта. Эти обломки самолета мы передали поисковой организации «Совесть».

Некоторые детали самолета подняли на поверхность.

После изучения объектов специалистами-поисковиками, есть основания предполагать, что обнаружены фрагменты американского самолета «Аэрокобра» Р-39, который поставлялся по ленд-лизу Советскому Союзу.

- Его пилотировал младший лейтенант Анатолий Тимофеевич Кирильченко, 1922 года рождения. По архивным данным, 19 февраля 1945 года Кирильченко, выполняя боевое задание, был подбит истребителями противника, произвел посадку горящего самолета на лед у берега в районе города Раушен, сейчас Светлогорск. Предполагаемые координаты приземления самолета «Аэрокобра» совпадают с координатами обнаруженных обломков строителями. Судьба пилота не установлена, до сих пор он числится как пропавший без вести, - сообщил «Комсомолке» Руслан Хисамов, председатель региональной общественной организации поисковиков Калининградской «Совесть».

Некоторые детали самолета подняли на поверхность.

Поисковики обратились за помощью в МЧС по Калининградской области. Спасатели-водолазы обследуют морское дно. Не исключено, что найдут обломки самолета, останки героя-летчика и его личные вещи.

- Обломки очистим, отмоем, возможно, удастся найти и прочесть заводской номер. Для точного установления имени летчика, который находился в обнаруженном самолете, военный комиссар направит запрос в Центральный архив Министерства обороны России, - отметил Руслан Хисамов. – А затем фрагменты самолета будут переданы в музей боевой славы 11-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии.

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА

Младший лейтенант Анатолий Кирильченко родился в Саратовской области в селе Козловка в 1922 году. В 1941 году призван на службу Дзержинским аэроклубом в Москве. Служил летчиком в 494-м истребительном ордена Суворова авиационном полку, затем в 190-й истребительной Полоцкой Краснознаменной ордена Кутузова авиационной дивизии. Пропал без вести 19 февраля 1945 года. Удостоен Ордена Отечественной войны 1-й степени, Ордена Славы 3-й степени.

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