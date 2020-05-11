2020-05-11T15:52:14+03:00
Общество

Ботанический сад Калининграда встретит заморозки тысячами распустившихся цветов

Специалисты надеются, что резкое похолодание растения переживут без фатальных последствий [фото]
Ольга Гончарова
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В Ботаническом саду распустились тысячи цветов.В Ботаническом саду распустились тысячи цветов.Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта
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В Ботаническом саду БФУ имени Канта пышно цветут махровый миндаль, яблони и груши, сакура Канзан и магнолии, черемуха и черемша. Прежде в мае сюда приезжали молодожены, сфотографироваться среди этого природного великолепия. Сейчас территория закрыта из-за пандемии коронавируса, и, увы, насладиться всем этим великолепием могут только избранные.

В Ботаническом саду распустились тысячи цветов. Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В Ботаническом саду распустились тысячи цветов.Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

- Смотрите, все цветет перед похолоданием, а что не расцвело, то распустится вскоре. Это сирень, розы, пионы. Уже отошли луковичные первоцветы, отцветают нарциссы и тюльпаны, наступает цветение многолетних растений и однолетников. Распускаются первые листья катальпы, будут цветы в мае, июне и даже июле. Зацветает церцис или Иудино дерево. В роскошном цвету яблоня Недзведского. На озере кувшинки скоро зацветут. А в оранжерее цветет фейхоа, цветки удивительные! Сейчас наши сотрудники в поте лица работают над цветниками, чтобы показать эту красоту горожанам после снятия карантина, - рассказывает заместитель директора Ботанического сада Светлана Калинина.

В Ботаническом саду распустились тысячи цветов. Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В Ботаническом саду распустились тысячи цветов.Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В ночь на вторник синоптики обещают резкое похолодание, в отдельных местах дойдет до заморозков. Но в Ботаническом саду грядущих морозов не боятся.

В Ботаническом саду распустились тысячи цветов. Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В Ботаническом саду распустились тысячи цветов.Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

- Большинство наших растений – декоративные. А если с завязями яблонь, груш и других плодовых деревьев что-то случиться, плакать не будем, что яблоки и груши не уродятся, - объясняет Светлана Калинина. - Надеемся, что растения переживут похолодание без последствий. Они крепкие. Была мягкая зима и ранняя весна, что благоприятно сказалось для их развития. Так что поздние майские холода не станут фатальными.

В Ботаническом саду распустились тысячи цветов. Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В Ботаническом саду распустились тысячи цветов.Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В Ботаническом саду распустились тысячи цветов. Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В Ботаническом саду распустились тысячи цветов.Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В Ботаническом саду распустились тысячи цветов. Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В Ботаническом саду распустились тысячи цветов.Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В Ботаническом саду распустились тысячи цветов. Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В Ботаническом саду распустились тысячи цветов.Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

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ИСТОЧНИК KP.RU

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