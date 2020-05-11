В Зеленоградске «по цене гаража» продают историческое здание отеля «Королева Луиза»

На продажу выставили здание бывшей гостиницы «Королева Луиза», которое расположено на улице Московской в Зеленоградске. Объявление размещено на сайте Аvito.ru.

«Здание 5 уровней: цокольный этаж, 1, 2, 3 этажи и мансарда. Высота потолков 3.20 м. Окна новые 2 года. Площадь земельного участка позволяет увеличить здание на 100% или построить собственный особняк», - говорится в объявлении.

Как рассказал «Комсомолке» собственник здания Владимир, отель не функционирует уже около трех лет.

- В Зеленоградске гараж стоит 25 тысяч за квадратный метр, а у меня 30 тысяч метр стоит! Да, крышу нужно перекрывать. Мебель частично вывезли арендаторы, что-то осталось. Само здание привести в порядок и можно работать – или музей организовать, или отель восстановить, – говорит Владимир.

Интересно, что на Аvito выставлено два объявления о продаже этого отеля: за 59 миллионов рублей и за 63 миллиона. По словам собственника, верной стоит считать вторую цену.

- Я это здание купил у администрации Зеленоградска в 1994 или 1995 году. Аукцион был, человека 3-4 участвовали. Тогда у людей было слабо с деньгами, а я купил. Сколько отдал? Не помню уже. У меня был 1 миллион долларов, я эти деньги и вложил. Отель долгое время работал. А теперь все. Мне 72 года, я не буду им заниматься и продаю. Уже есть интересанты из Москвы.

Кстати, в интернете есть сайт, посвященный продаже отеля. Там сказано, что здание может быть использовано как нежилое так и жилое, что его можно разделить под 3-6 элитных квартир.

«Учитывая, что гостиница была построена в 30 годах и толщина стен до 60 см. здание зимой не промерзает, а летом в нем держится прохлада. Историческим памятником здание не является, ограничений нет», - отмечает владелец.

Так отель выглядел до войны.Фото: prussia39.ru

СПРАВКА "КП"

По информации портала "Prussia39", здание отеля "Королева Луиза" построено в Кранце на Гогенцоллернштрассе (нем. Hohezollernstrasse) в 1930-х годах и названо в честь королевы Восточной Пруссии Луизы Августы Вильгельмины Амалии. В первые послевоенные годы здание принадлежало военным, в конце 1960-х в нем размещались гостиница и ресторан "Турист". В 1990-е годы новый владелец частично вернул зданию довоенный облик и прежнее название.