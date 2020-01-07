Замок Тевтонского ордена XIV века в Калининградской области выставили на аукцион

Замок Тевтонского ордена XIV века Прейсиш-Эйлау, расположенный в Багратионовске, хотят продать с молотка. Объект культурного наследия выставили на аукцион, который завершится 11 февраля. Об этом сообщается в документации, опубликованной на сайте для размещения информации о проведении торгов.

Интересно, что продать уникальное строение пытаются уже не первый раз. Предыдущие попытки не увенчались успехом.

Так, в августе 2018 года замок выставляли на продажу за 9,7 млн рублей. Так выполняли план приватизации регионального госимущества на 2017-2019 годы. Впрочем, открытый конкурс тогда признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие в торгах.

На этот раз начальная цена замка составляет 6 млн 344 тыс. рублей. Будут ли желающие купить исторический объект и заниматься им в будущем – большой вопрос.

«Важно отметить, что в связи с тем, что замок является объектом культурного наследия, новый собственник должен будет предусмотреть финансирование и организацию различных видов работ, направленных на обеспечение сохранности объекта», - говорится в сообщении официального портала регионального правительства.

Новый собственник разрушающегося много лет здания обязан будет отреставрировать замок, обеспечить его охрану, а также следить за состоянием памятника и территории вокруг него в будущем.

Вид от православного храма на форбург замка Пройсиш-Эйлау. Февраль 2012 г.Фото: prussia39.ru

В 2020 году земли рядом с архитектурным ансамблем предстоит благоустроить. На территории кирхи Прейсиш-Эйлау и озера Лангер появится историко-культурный рекреационный кластер. Планируется создать историческую экспозицию под открытым небом и оборудовать выставочные павильоны для экспозиций современного искусства, открыть спортивную зону для экстремалов и организовать пляж.

Замок Прейсиш-Эйлау был основан как опорный пункт Тевтонского ордена, заложен рыцарями в 1325 году на месте древней прусской крепости Сутврит. Долгое время он был опорной точкой тевтонцев на враждебной территории. Несколько раз выдерживал осады восставших язычников.

Замок не сильно пострадал в годы Второй мировой войны, его жилые помещения эксплуатировались до начала 1960-х, позже замок превратили в склад.

В конце 90-х годов прошлого века некий московский предприниматель начал работы по реконструкции замка с целью открыть в нем отель с рестораном. Однако работы были остановлены в 2014, форбург замка снова пришел в упадок.

С 2007 года замок включен в список объектов культурного наследия регионального значения.

В июне 2016 года в замке произошел пожар, уничтоживший часть кровли, тогда же прокуратура потребовала провести ремонт здания. Горел замок и в апреле 2019 года.

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