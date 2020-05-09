2020-05-09T01:37:57+03:00
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День Победы в Калининграде 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Как калининградцы отмечают День Победы в режиме самоизоляции 9 мая 2020 [фото, видео]
Александр КАТЕРУШАКирилл Алексеев
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Изюминкой нынешнего праздника станет воздушный парад.Изюминкой нынешнего праздника станет воздушный парад.Фото: Александр Подгорчук
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В этом году День Победы пройдет далеко не так, как нам всем бы хотелось. Не будет ни масштабного военного парада, ни военно-исторических реконструкций на фортах Кёнигсберга, ни праздничных концертов. Даже гвоздики нельзя возложить к мемориалу 1200 гвардейцам. Самоизоляция!

Однако ряд мероприятий в городе пройдет - воздушный парад, различные флешмобы, праздничный салют... Обо всем самом интересном мы расскажем в нашей онлайн-трансляции. Следите за обновлениями!

Начало онлайн-трансляции - в 9:00 по калининградскому времени.

О том, как отметить День Победы в Калининграде в режиме самоизоляции - читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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