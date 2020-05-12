2020-05-12T16:09:27+03:00
Общество

Как я провел самоизоляцию в Калининграде: выбираем лучшее фото

Медиагруппа «Западная пресса» и «Комсомолка» объявили настоящий антивирусный конкурс вместе с сетью супермаркетов SPAR и программой лояльности «Клуб Друзей» торговых сетей SPAR и «Семья»
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..Фото: из архива «КП»
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Уникальный антивирусный конкурс «Оставайся дома», который проводят сайт KP.RU и медиагруппа «Западная пресса», выходит на финишную прямую. Голосование продлится до 13 мая включительно, а итоги мы подведем на следующий день, 14 мая. Автор фото, набравшего наибольшее количество голосов, получит сертификат на 10 000 бонусов (один бонус = одному рублю) на Карту Друга на покупки в магазинах SPAR и «Семья». Удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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