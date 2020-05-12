2020-05-12T14:00:53+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» помог предпринимателям сэкономить на приеме платежей

Банк «Открытие» предложил предпринимателям, владельцам смартфонов Samsung, новое платежное решение SoftPOS
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Бизнес-приложение со встроенным эквайринговым и кассовым функционалом позволит компаниям сократить расходы на приобретение платежных терминалов, что особенно важно для клиентов в текущей сложной экономической ситуации/

Теперь клиенты банка могут использовать свой смартфон как POS-терминал, а при желании, и как и онлайн кассу. После совершения транзакции, клиент получает электронный фискальный и банковский чек по электронной почте или в качестве SMS. SoftPOS дает возможность принимать все виды платежей: банковские карты, платежные приложения и наличные средства.

SoftPOS (6+) имеет высокую степень безопасности. Приложение обеспечивает защиту от несанкционированного доступа и взлома невозможность перехвата или копирования данных карты, защиту от вирусов и приложений-шпионов, а также безопасное хранение ключей шифрования.

Сегодня решением могут воспользоваться клиенты банка в Москве. Сервис можно подключить как в пакетном предложении эквайринга при открытии расчетного счета, так и в индивидуальном порядке.

Решение разработано на базе платежного решения INPAS. К эквайрингу можно подключить смартфоны Samsung серий A, S, Xcover и Tab, на которых установлена операционная система не ниже Android 8 и платформа безопасности Knox не ниже 3.1. Поддерживаемые модели: Samsung A20, Samsung A30s, линейка Samsung S10 (S10, S10+, S10e), Samsung Xcover4, Samsung Tab Active2, Samsung Tab Active Pro.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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