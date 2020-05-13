Банк «Открытие»: почти 60% россиян не планируют традиционный летний отпуск

Треть жителей нашей страны не планируют отдыхать этим летом, 13% не работают и сейчас, а еще 7% намерены посвятить это время поиску работы. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

19% россиян, планирующих летний отдых, намерены провести отпуск дома. Среди жителей Москвы и Московской области таких 11%. 18% наших соотечественников отправятся отдыхать на дачу. 27% жителей страны (21% москвичей) пока не знают, где проведут отпуск. Поездку внутри России готовы совершить 22% респондентов, отправиться за границу—14% россиян (и 23% жителей столичного региона).

При этом 27% опрошенных заявили, что в принципе опасаются дальних поездок после карантина, а 8% не готовы ездить за границу как минимум год после окончания пандемии из страха. 27% россиян готовы отправиться в дальнее путешествие при первой же возможности. У 13% респондентов из тех, кто в принципе готов брать отпуск, нет денег на заграничные поездки.

В целом россияне не готовы тратить на летний отпуск больше своей средней зарплаты. При этом 38% россиян (в Москве таких 44%) в принципе не готовы оценить свои расходы на отдых в этом летнем сезоне. 17% респондентов (в Москве - 7%) могут позволить себе отпуск не дороже 30 тысяч рублей. В бюджет от 30 до 60 тысяч рублей надеются уложиться 19% россиян, еще 11% намерены потратить на отдых до 90 тысяч. 9% опрошенных (в Московском регионе - 12%) оценили стоимость своего отпуска в 90-150 тысяч рублей. 5% могут потратить до 300 тысяч рублей и только 2% - свыше 300 тысяч.

Находясь под серьезным финансовым давлением, россияне предсказуемо крайне осторожно относятся к возможности взять кредит на отпуск. 59% опрошенных (61% в Москве и Московской области) категорически не намерены отдыхать в кредит. Точно возьмут кредит на отпуск только 1%, еще 6% не исключают такую возможность.

30% россиян назвали свои отпуска вынужденными. 48% россиян (58% жителей столицы) отметили, что их планы на отпуск не изменились и они проведут его так, как ожидали. При этом 58% респондентов находились на майских праздниках дома, 25% - на даче. Работали на майские праздники 12% опрошенных.

* Опрос проведен банком «Открытие» 11-12 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

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