Как взять кредит на выгодных условиях и не позволить банку нарушить наши права

Как показывает практика, взять кредит на действительно выгодных условиях могут только очень дотошные и финансово подкованные граждане. Нередко права потребителей нарушаются на всех этапах выбора и оформления кредита: банки могут не раскрывать важные параметры, включают в договоры незаконные и недобросовестные штрафы и комиссии, навязывают страховые услуги, не дают воспользоваться правом на кредитные каникулы и т.д.

Согласно отчету Международной конфедерации обществ потребителей, одной из самых актуальных проблем на российском рынке финансовых услуг является отсутствие возможности для потребителя ознакомиться с документами до подписания договора. «Подавляющее большинство банков на сайте типовой договор не размещают, что мешает потенциальному заемщику ознакомиться с условиями займа», - отмечают авторы исследования. В сами договоры, как отмечается в докладе Роспотребнадзора, могут быть включены условия, ущемляющие законные права потребителей. Кроме того, на сайтах некоторых банков представлены кредитные калькуляторы, учитывающие не весь перечень затрат и, соответственно, не дающие точного представления о размере процентной ставки и других условиях кредитования. Что касается кредитных карт, то тут и вовсе только один банк предлагал потребителям онлайн-калькулятор для расчета ставки.

Авторам отчета также не удалось обнаружить информацию о штрафах и пенях за просрочку платежей на сайтах большинства банков, а об условиях беспроцентного возврата кредита сообщали только две из двадцати кредитных организаций. Около половины банков не предоставили на сайтах информацию о досрочном погашении займов. Схожие проблемы характерны и для микрофинансовых организаций.

Наконец, уже непосредственно при оформлении кредитных договоров сотрудники некоторых банков заявляют о необходимости оформить страховку. Чаще всего потребителям навязывают страхование жизни, здоровья или страховку на случай потери работы. Ни один из видов страховки не является обязательным при оформлении необеспеченного потребительского кредита. Несмотря на это в общей массе жалоб клиентов розничных банков доля обращений по поводу навязанной обманным путем страховки составляет около 30%.

Чтобы получить согласие клиента на оформление страховки, менеджеры, как правило, предлагают снижение ставки по кредиту.

- Поскольку люди уже научились считать деньги, такое предложение срабатывает все реже. Несложная калькуляция показывает, что иногда выгоднее взять кредит по более высокой ставке, чем оформлять дорогостоящее страхование, - цитирует «Российская газета» руководителя отдела анализа банковских услуг финансового супермаркета Банки.ру Елену Сударикову. По ее словам, банки все чаще стимулируют клиента на согласие застраховаться возможным отказом в выдаче займа. И самым эффективным способом избежать навязанного страхования, по мнению Судариковой – это отказ от кредита со страховкой и обращение в другой банк.

Впрочем, в некоторых случаях от страховки, напротив, отказываться не следует, считает консультант по финансовой грамотности проекта вашифинансы.рф Оксана Шуранова. - Если сумма кредита значительная и он берется на длительный срок, то от страховки не следует отказываться. В жизни и на работе могут произойти непредвиденные ситуации - болезнь, потеря трудоспособности, увольнение. В этом случае кредит заплатит страховая компания, а не ваши родственники. Если же сумма кредита небольшая - 1-2 ваших месячных дохода, а берете вы его не больше, чем на год, от страховки целесообразно отказаться, - говорит она.

Ситуация на рынке потребительского кредитования постепенно меняется. Отмечается, что законодательство в этой сфере все время совершенствуется и органы надзора пресекают нарушение прав потребителей. За последнее время в абсолютном выражении увеличилось количество заключеных, исков в защиту конкретных потребителей. Однако пандемия коронавируса, очевидно, поставит перед контролирующими органами новые вызовы.

Инициативы президента России Владимира Путина в качестве одной из антикризисных мер предоставить на полгода кредитные каникулы гражданам, чей месячный доход снизился более чем на 30% как оказалась не всегда реализуется. Даже те, кто формально вправе получить отсрочку по кредиту, не всегда могут ей воспользоваться.

«Новая газета» со ссылкой на ведущего корпоративного юриста «Агоры» Айрата Камалова пишет, что в основном отказы банков в кредитных каникулах связаны с проблемой подтверждения падения доходов более чем на 30 % или с несоответствием размера кредита с прописанным в законе (максимальным размерам, определенным постановлением правительства РФ). В последнем случае перспективы оспорить отказ не очень высокие, считает Камалов.

По мнению глава КонфОП Дмитрия Янина, из-за несоответствия определенных властями максимальных размеров кредитов реальным средним размерам займов воспользоваться обещанной главой государства отсрочкой не смогут 2/3 ипотечных заемщиков, половина тех, кто купил автомобиль в кредит, почти 30% тех, кто взял потребительский кредит, и около четверти тех, кто пользуется кредитными картами.

- Очевидно, что правительство должно незамедлительно пересмотреть свое решение и значительно повысить максимальные размеры кредитов для ипотеки, автокредитов, а также потребительских кредитов. В условиях нынешнего кризиса помощь понадобится миллионам заемщиков, - считает Янин.

Однако в некоторых случаях отказы могут быть связаны и с тем, что банки восприняли выступление Владимира Путина не как указание, а как рекомендацию, и потому поступают не в соответствии с законом, а на свое усмотрение. Воспользоваться мерами господдержки не смог даже глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступив «тайным покупателем» в двух крупных российских банках и попытавшись получить «нулевой» кредит для малого бизнеса. И здесь важно помнить, что потребитель имеет полное право требовать от банков соблюдения законодательства.

Материал подготовлен в рамках программы Министерства финансов «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области». Дополнительная информация — по телефону «горячей линии» по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8-800-555-85-39 или на сайте fingram39.ru.