2020-05-14T16:38:48+03:00
Новости компаний

Михаил Задорнов: в 2021 году восстановительный рост ВВП России может составить 3,5%

Российская экономика по итогам второго квартала 2020 года из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, может упасть на 10%, падение по году в целом достигнет 6%
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Однако уже в 2021 году компенсационный рост ВВП России составит не менее 3,5%. Об этом президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил в ходе онлайн-конференции "Банки в новой реальности: вызовы и взгляд в будущее", организованной компанией Frank RG.

По мнению Задорнова, в отличие от кризиса 2008-2009 годов, быстрого отскока экономики мы на этот раз не увидим. В 2020 году возможно резкое падение доходов населения, сопоставимое с тем, которое было в 2014-м. При этом Задорнов полагает, что массовой безработицы в России не будет, поскольку большинство работодателей предпочитает сокращать доходы, но не увольнять персонал. По оценкам президента-председателя правления банка «Открытие», уровень безработицы в стране по итогам 2020 года не превысит 5,5% трудоспособного населения.

При этом Задорнов считает, что банковский сектор встречает нынешний кризис в гораздо более устойчивом положении, чем кризисы 2008 и 2014 годов. У населения, в отличие от прошлых кризисов, практически нет валютных кредитов, гораздо меньше закредитованных людей, не способных обслуживать свои долговые обязательства. А сами банки имеют гораздо более значительный запас капитала.

По мнению главы ПАО Банк «ФК Открытие», основной удар по российскому банковскому сектору придется по двум направлениям – это неизбежный рост просрочки по кредитам вследствие снижения платежеспособности предприятий МСБ, сервиса и услуг, а также существенное удешевление портфелей ценных бумаг на балансе банков. «Как банки пройдут этот кризис, станет ясно в течение ближайших 3-4 месяцев»,-- полагает Задорнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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