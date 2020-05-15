Фельдшеру «скорой» в Калининграде, рассказавшей о своей зарплате, грозят «правовыми последствиями»

В пятницу, 15 мая, в одном из анонимных калининградских телеграм-каналов появился отзыв на публикацию «Комсомолки» о работе рядовых бригад «Скорой помощи» в условиях эпидемии коронавируса. Отзыв негативный. Героев публикации и автора, то есть меня, Ивана Маркова, обвинили во лжи.

Напомним, текст касался выездов к пациентам, имеющим симптомы ОРВИ. При этом, решение, ОРВИ у пациента или коронавирус, на месте принимал диспетчер, который, конечно, по телефонному проводу не может сделать анализ. На деле же оказывалось, что рядовой бригаде, выезжающей как бы на ОРВИ, зачастую приходилось сталкиваться с больными, имеющими ярко выраженные симптомы коронавируса: затруднение дыхания, одышка, сильный кашель, высокая температура в течение нескольких дней и так далее.

При этом один из героев публикации (водитель неотложки Александр Кондратюк) надбавку, обещанную президентом, получил, а фельдшер из другой бригады (Надежда Баландина) – нет.

Анонимы раздобыли расчетные листы героев интервью и приложили к тексту, сделав приписку, не подтвержденную, к слову, документально:

"Оказывается, фельдшер неотложной помощи Баландина Надежда Александровна за март-апрель 2020 года ни разу не оказывала медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также гражданам из группы риска, - говорится в тексте. - С 1 апреля по 14 апреля она вообще находилась в очередном оплачиваемом отпуске. При этом средняя ее зарплата за первый квартал более 50 000 рублей".

Ниже аноним написал, что «средняя зарплата врачей скорой медицинской помощи более 70 000 рублей» и намекнул на правовые последствия, которые «не заставят себя ждать».

С отзывом на интервью ознакомилась и Надежда Баландина, не получившая надбавок. Вот ее реакция:

- Мы работаем на «Скорой помощи» и знаем, что все наши сотрудники подвержены COVID. Многие работники пострадали от этой болезни, многие находятся на карантине, а многие уже в больницах. Есть и те, кто в тяжелом состоянии. Когда поступает вызов, в карте отмечается: «не контактен» и «не выезжал (за границу - Ред.)». Это было актуально, когда COVID только возник. Эпидемия получила распространение на всю Калининградскую область, и заболеть сейчас можно, не выезжая из нее.

По словам Баландиной, она никогда не получала на руки зарплаты в 50 тысяч рублей, а средняя ее зарплата 35-37 тысяч рублей (выписки фельдшер готова предоставить по первой просьбе следственных органов). Что же касается других медиков с ее подстанции, то некоторые из них, как отметила фельдшер, получили «ковидные» надбавки в 1900 и 1500 рублей. Некоторые же, как и она, надбавок вообще не получили.

- Владимир Владимирович (Путин) озвучил конкретные суммы: от 20 до 50 тысяч для «Скорой помощи». Никаких выплат по часам, по секундам, по биологическим часам. Тому, кто находится в контакте с больными – не менее 35 тысяч, а кто нет – 25 тысяч, - добавила фельдшер. – Наши операторы, обрабатывающие медкарты и имеющие контакт как с нами, так и с инфекционной бригадой, также не получили надбавок.

СКАЗАНО!

"Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестер — 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей. Повторю, такие специалисты находятся на передовой".

Владимир ПУТИН, президент России.

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