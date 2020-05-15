2020-05-15T18:52:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Фельдшеру «скорой» в Калининграде, рассказавшей о своей зарплате, грозят «правовыми последствиями»

Надежда Баландина считает, что надбавки за риск нужно выплачивать всем сотрудникам "Скорой помощи", а не только "ковидным" бригадам. Потому что рискуют все
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Подстанция "Скорой помощи" на улице Павлика Морозова.Подстанция "Скорой помощи" на улице Павлика Морозова.Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 15 мая, в одном из анонимных калининградских телеграм-каналов появился отзыв на публикацию «Комсомолки» о работе рядовых бригад «Скорой помощи» в условиях эпидемии коронавируса. Отзыв негативный. Героев публикации и автора, то есть меня, Ивана Маркова, обвинили во лжи.

Напомним, текст касался выездов к пациентам, имеющим симптомы ОРВИ. При этом, решение, ОРВИ у пациента или коронавирус, на месте принимал диспетчер, который, конечно, по телефонному проводу не может сделать анализ. На деле же оказывалось, что рядовой бригаде, выезжающей как бы на ОРВИ, зачастую приходилось сталкиваться с больными, имеющими ярко выраженные симптомы коронавируса: затруднение дыхания, одышка, сильный кашель, высокая температура в течение нескольких дней и так далее.

При этом один из героев публикации (водитель неотложки Александр Кондратюк) надбавку, обещанную президентом, получил, а фельдшер из другой бригады (Надежда Баландина) – нет.

Анонимы раздобыли расчетные листы героев интервью и приложили к тексту, сделав приписку, не подтвержденную, к слову, документально:

"Оказывается, фельдшер неотложной помощи Баландина Надежда Александровна за март-апрель 2020 года ни разу не оказывала медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также гражданам из группы риска, - говорится в тексте. - С 1 апреля по 14 апреля она вообще находилась в очередном оплачиваемом отпуске. При этом средняя ее зарплата за первый квартал более 50 000 рублей".

Ниже аноним написал, что «средняя зарплата врачей скорой медицинской помощи более 70 000 рублей» и намекнул на правовые последствия, которые «не заставят себя ждать».

С отзывом на интервью ознакомилась и Надежда Баландина, не получившая надбавок. Вот ее реакция:

- Мы работаем на «Скорой помощи» и знаем, что все наши сотрудники подвержены COVID. Многие работники пострадали от этой болезни, многие находятся на карантине, а многие уже в больницах. Есть и те, кто в тяжелом состоянии. Когда поступает вызов, в карте отмечается: «не контактен» и «не выезжал (за границу - Ред.)». Это было актуально, когда COVID только возник. Эпидемия получила распространение на всю Калининградскую область, и заболеть сейчас можно, не выезжая из нее.

По словам Баландиной, она никогда не получала на руки зарплаты в 50 тысяч рублей, а средняя ее зарплата 35-37 тысяч рублей (выписки фельдшер готова предоставить по первой просьбе следственных органов). Что же касается других медиков с ее подстанции, то некоторые из них, как отметила фельдшер, получили «ковидные» надбавки в 1900 и 1500 рублей. Некоторые же, как и она, надбавок вообще не получили.

- Владимир Владимирович (Путин) озвучил конкретные суммы: от 20 до 50 тысяч для «Скорой помощи». Никаких выплат по часам, по секундам, по биологическим часам. Тому, кто находится в контакте с больными – не менее 35 тысяч, а кто нет – 25 тысяч, - добавила фельдшер. – Наши операторы, обрабатывающие медкарты и имеющие контакт как с нами, так и с инфекционной бригадой, также не получили надбавок.

СКАЗАНО!

"Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестер — 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей. Повторю, такие специалисты находятся на передовой".

Владимир ПУТИН, президент России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Диспетчер отправляет на ОРВИ, а приезжаем на коронавирус»: что говорят о своей работе врачи «скорой» в Калининграде

После того, как министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко объявил, что в регионе 350 медиков отказались работать с больными коронавирусом, «Комсомолка» попыталась выяснить, почему сотня врачей и 250 сотрудников среднего медперсонала пошли на этот шаг. Оказалось, что страх перед риском заразиться не сдержало и обещание специальных выплат (подробности).

Дневник фельдшера, попавшей в больницу с подозрением на коронавирус: «Дверь в туалет не закрывается, душ сломан»

Екатерина Куландина – медик, работает на Скорой помощи в Калининграде. После контакта с больным коронавирусом она почувствовала себя плохо, ее госпитализировали. В соцсетях девушка рассказывает не только о своем самочувствии, но и о том, в каких условиях приходится лежать в Центральной городской клинической больнице (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко о ситуации с коронавирусом: Если снимем маски и начнем целоваться в троллейбусах - рискуем вернуть все обратно
Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы сделал серьезные предупреждения нашему обозревателю Александру Гамову и всем его читателям
Вирусолог объяснил, можно ли заразиться коронавирусом от использованной медицинской маски
В Санкт-Петербурге хотели даже поставить для использованных медицинских масок специальные контейнеры, потому что они могут представлять биологическую угрозу горожанам
Новости 24
В Калининграде откроется первый магазин H&M - крупнейшей в Европе сети по продаже одежды
Приморские города в Калининградской области на выходных вновь будут закрыты для отдыхающих
Более 3 тыс калининградских предпринимателей заявились на федеральные субсидии
В Калининграде участковый по горячим следам задержал «шоколадного» грабителя
Калининградку оштрафовали за оскорбительные сообщения в «Вайбере»
За сутки трое калининградцев стали жертвами телефонных мошенников
С 18 мая калининградским школьникам начнут выдавать продуктовые наборы
На выходных в области пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Нового начальника военного госпиталя в Калининграде назначили в прямом эфире с Владимиром Путиным
С 18 мая возобновляется курсирование «делового экспресса» Светлогорск-Калининград
Алиханов: Ситуация с пандемией коронавируса в Калининградской области становится лучше
Алиханов: «Коронавирусные» надбавки медикам в Калининградской области выплачены в полном объеме
В Калининграде открылся многофункциональный центр Минобороны для больных коронавирусом
В Калининграде предпринимателям начали выдавать безвозмездные субсидии
Обвиняемых в госизмене местную жительницу и ее мужа этапировали из Москвы в Калининград
В Калининградской области планируют резко увеличить производство сыра
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды
В Калининграде впервые число выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших
Оперштаб: Больше половины новых случаев коронавируса в Калининграде протекали бессимптомно
Калининград присоединился к всероссийской акции «На работу на велосипеде»
У жителя Зеленоградска изъяли пистолет, порох и тротил
В Калининграде за день сбили двух пешеходов на «зебре»
В Калининграде за сутки выявлено 33 новых случаев коронавируса
На Литовском валу водитель БМВ сбила велосипедистку