2020-05-15T20:01:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Дневник фельдшера, попавшей в больницу с подозрением на коронавирус: «Чувствую себя подопытным кроликом»

Екатерина Куландина рассказывает о том, что с ней происходит в Центральной городской больнице Калининграда
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
"Маску должны менять каждые 2 часа. Нам выдают одну на сутки. Какой в этом толк?" - пишет Катя."Маску должны менять каждые 2 часа. Нам выдают одну на сутки. Какой в этом толк?" - пишет Катя.Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Мы продолжаем рассказывать о молодой калининградке Екатерине Куландиной, фельдшере "Скорой помощи", которая попала в Центральную городскую больницу с подозрением на COVID-19. Предыдущие серии читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: «МНЕ НЕ СТРАШНО»

Вот уже четвертый день Екатерина находится в больнице. Только она до сих пор не знает, заражена коронавирусом или нет.

«Я поступила сюда 12 мая. Утром у меня взяли тест, результата до сих пор нет. Это вызывает непонятки: либо от меня что-то скрывают, либо действительно это так все долго нужно ждать. Чувствую себя подопытным кроликом. Я хочу видеть эту бумажку, этот документ, где написан результат, я имею на это право», - пишет она.

При этом, по словам Кати, больных и потенциально не зараженных вирусом держат вместе.

«Почему мы, неподтвержденные, лежим с подтвержденными в одном отделении, ходим в один туалет, моемся в одном душе (и мужчины и женщины)? Где логика? Ведь у меня может быть обыкновенная пневмония, не COVID. Почему не созданы нормальные условия?», - возмущается девушка.

Оказывается, не все соглашаются с нашей героиней. Находятся те, кто говорит, что ее «мировоззрение не соответствует действительности», что в ней «бьет юношеский максимализм».

«Кто-то может не соглашаться с моим мнением… Но я живу здесь и сейчас. Я человек, такой же, как и все, мне хочется быть в нормальных, комфортных условиях. Если молчать, то ничего не будет меняться, всем вокруг только и говорят: «Не смейте открывать свой рот, терпите, молчите». Люди боятся потерять работу, свободу, - пишет девушка и отмечает, что не боится. - Даже если я потом потеряю работу, все равно! У меня одна жизнь и я хочу прожить ее счастливо и комфортно, а не в страхе, в страданиях. И не важно, на дворе COVID, птичий грипп или землетрясение. И вам того же советую. Я за справедливость».

Кроме того, Екатерина вновь обращает внимание на нехватку индивидуальных защитных средств.

- Маску должны менять каждые 2 часа. Нам выдают одну на сутки. Какой в этом толк? – возмущается девушка.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Дневник фельдшера, попавшей в больницу с подозрением на коронавирус: «Ночь провела с больной женщиной - спала в маске»

Калининградка Екатерина Куландина попала в Центральную городскую клиническую больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония» в понедельник 12 мая. Девушка работает фельдшером "Скорой помощи": выезды, бессонные смены. Непросто было всегда, что уж говорить о последних неделях, когда в регионе бушует коронавирус (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пациентов привозят с синей кожей, в глазах у них страх смерти»: Шокирующий дневник реаниматолога о спасении больных с коронавирусом
Врач подробно расписал, как Covid-19 поражает организм, что нужно делать, чтобы избежать аппарата ИВЛ, как приходится откачивать больных, и почему те впадают в кому
Геннадий Онищенко о ситуации с коронавирусом: Если снимем маски и начнем целоваться в троллейбусах - рискуем вернуть все обратно
Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы сделал серьезные предупреждения нашему обозревателю Александру Гамову и всем его читателям
Вирусолог объяснил, можно ли заразиться коронавирусом от использованной медицинской маски
В Санкт-Петербурге хотели даже поставить для использованных медицинских масок специальные контейнеры, потому что они могут представлять биологическую угрозу горожанам
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Калининградской области на 15 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Калининграде откроется первый магазин H&M - крупнейшей в Европе сети по продаже одежды
Приморские города в Калининградской области на выходных вновь будут закрыты для отдыхающих
Более 3 тыс калининградских предпринимателей заявились на федеральные субсидии
В Калининграде участковый по горячим следам задержал «шоколадного» грабителя
Калининградку оштрафовали за оскорбительные сообщения в «Вайбере»
За сутки трое калининградцев стали жертвами телефонных мошенников
С 18 мая калининградским школьникам начнут выдавать продуктовые наборы
На выходных в области пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Нового начальника военного госпиталя в Калининграде назначили в прямом эфире с Владимиром Путиным
С 18 мая возобновляется курсирование «делового экспресса» Светлогорск-Калининград
Алиханов: Ситуация с пандемией коронавируса в Калининградской области становится лучше
Алиханов: «Коронавирусные» надбавки медикам в Калининградской области выплачены в полном объеме
В Калининграде открылся многофункциональный центр Минобороны для больных коронавирусом
В Калининграде предпринимателям начали выдавать безвозмездные субсидии
Обвиняемых в госизмене местную жительницу и ее мужа этапировали из Москвы в Калининград
В Калининградской области планируют резко увеличить производство сыра
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды
В Калининграде впервые число выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших
Оперштаб: Больше половины новых случаев коронавируса в Калининграде протекали бессимптомно
Калининград присоединился к всероссийской акции «На работу на велосипеде»
У жителя Зеленоградска изъяли пистолет, порох и тротил
В Калининграде за день сбили двух пешеходов на «зебре»
В Калининграде за сутки выявлено 33 новых случаев коронавируса
На Литовском валу водитель БМВ сбила велосипедистку