Дневник фельдшера, попавшей в больницу с подозрением на коронавирус: «Чувствую себя подопытным кроликом»

Мы продолжаем рассказывать о молодой калининградке Екатерине Куландиной, фельдшере "Скорой помощи", которая попала в Центральную городскую больницу с подозрением на COVID-19. Предыдущие серии читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: «МНЕ НЕ СТРАШНО»

Вот уже четвертый день Екатерина находится в больнице. Только она до сих пор не знает, заражена коронавирусом или нет.

«Я поступила сюда 12 мая. Утром у меня взяли тест, результата до сих пор нет. Это вызывает непонятки: либо от меня что-то скрывают, либо действительно это так все долго нужно ждать. Чувствую себя подопытным кроликом. Я хочу видеть эту бумажку, этот документ, где написан результат, я имею на это право», - пишет она.

При этом, по словам Кати, больных и потенциально не зараженных вирусом держат вместе.

«Почему мы, неподтвержденные, лежим с подтвержденными в одном отделении, ходим в один туалет, моемся в одном душе (и мужчины и женщины)? Где логика? Ведь у меня может быть обыкновенная пневмония, не COVID. Почему не созданы нормальные условия?», - возмущается девушка.

Оказывается, не все соглашаются с нашей героиней. Находятся те, кто говорит, что ее «мировоззрение не соответствует действительности», что в ней «бьет юношеский максимализм».

«Кто-то может не соглашаться с моим мнением… Но я живу здесь и сейчас. Я человек, такой же, как и все, мне хочется быть в нормальных, комфортных условиях. Если молчать, то ничего не будет меняться, всем вокруг только и говорят: «Не смейте открывать свой рот, терпите, молчите». Люди боятся потерять работу, свободу, - пишет девушка и отмечает, что не боится. - Даже если я потом потеряю работу, все равно! У меня одна жизнь и я хочу прожить ее счастливо и комфортно, а не в страхе, в страданиях. И не важно, на дворе COVID, птичий грипп или землетрясение. И вам того же советую. Я за справедливость».

Кроме того, Екатерина вновь обращает внимание на нехватку индивидуальных защитных средств.

- Маску должны менять каждые 2 часа. Нам выдают одну на сутки. Какой в этом толк? – возмущается девушка.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Дневник фельдшера, попавшей в больницу с подозрением на коронавирус: «Ночь провела с больной женщиной - спала в маске»

Калининградка Екатерина Куландина попала в Центральную городскую клиническую больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония» в понедельник 12 мая. Девушка работает фельдшером "Скорой помощи": выезды, бессонные смены. Непросто было всегда, что уж говорить о последних неделях, когда в регионе бушует коронавирус (подробности).